https://ria.ru/20240910/britaniya-1971780931.html

В Британии опровергли сообщения о возможном снятии санкций с России

В Британии опровергли сообщения о возможном снятии санкций с России - РИА Новости, 10.09.2024

В Британии опровергли сообщения о возможном снятии санкций с России

В посольстве Великобритании в России в беседе с РИА новости опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что Лондон допускает снятие санкций против России. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:07

2024-09-10T11:07

2024-09-10T11:07

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В посольстве Великобритании в России в беседе с РИА новости опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что Лондон допускает снятие санкций против России. "Сообщение, которое вы упомянули ниже, полностью ложно", - сказали в британской дипмиссии. "Мы уже отправили наш протест в "Известия" с просьбой исправить ложную информацию", - добавили там. Ранее в "Известиях" появилась статья со ссылкой на посольство Великобритании в России о том, что Лондон может снять санкции против Москвы, если будет установлена их неэффективность.

https://ria.ru/20240910/vybory-1971730927.html

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