https://ria.ru/20240910/britaniya-1971780931.html
В Британии опровергли сообщения о возможном снятии санкций с России
В Британии опровергли сообщения о возможном снятии санкций с России - РИА Новости, 10.09.2024
В Британии опровергли сообщения о возможном снятии санкций с России
В посольстве Великобритании в России в беседе с РИА новости опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что Лондон допускает снятие санкций против России. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:07
2024-09-10T11:07
2024-09-10T11:07
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В посольстве Великобритании в России в беседе с РИА новости опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что Лондон допускает снятие санкций против России. "Сообщение, которое вы упомянули ниже, полностью ложно", - сказали в британской дипмиссии. "Мы уже отправили наш протест в "Известия" с просьбой исправить ложную информацию", - добавили там. Ранее в "Известиях" появилась статья со ссылкой на посольство Великобритании в России о том, что Лондон может снять санкции против Москвы, если будет установлена их неэффективность.
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россия, великобритания, лондон, в мире
Россия, Великобритания, Лондон, В мире
В Британии опровергли сообщения о возможном снятии санкций с России
Посольство Британии: сообщение о возможности снятия санкций с России ложное