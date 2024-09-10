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Страны БРИКС имеют схожие ориентиры в социальной политике, заявил Котяков - РИА Новости, 10.09.2024
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10:10 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/briks-1971761127.html
Страны БРИКС имеют схожие ориентиры в социальной политике, заявил Котяков
Страны БРИКС имеют схожие ориентиры в социальной политике, заявил Котяков - РИА Новости, 10.09.2024
Страны БРИКС имеют схожие ориентиры в социальной политике, заявил Котяков
Страны-участницы объединения БРИКС имеют схожие ориентиры в сфере развития социальной политики, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:10
2024-09-10T10:10
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Страны-участницы объединения БРИКС имеют схожие ориентиры в сфере развития социальной политики, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. "Уже сегодня можно сказать, что по вопросам, которые были озвучены, во многом целевые задачи и ориентиры (между министрами труда стран БРИКС - ред.) схожи. Возможно, мы достигаем этих целей разными инструментами с учетом национальной специфики и законодательства. Но тренд, в рамках которого мы движемся, поддержан всеми", - сказал Котяков. Он отметил, что в рамках сессий министры представляли инструменты социальной политики своих государств. Министр отметил выступление представителя из Китая о регулировании платформенной занятости и представителя Объединенных Арабских Эмиратов об охране труда. "Коллеги с большим вниманием отнеслись к нашим российским наработкам. Проект социального казначейства был очень высоко оценён нашими зарубежными партнёрами", - добавил Котяков. Десятая юбилейная встреча министров труда и занятости БРИКС проходит 9-10 сентября в Сириусе. Во встрече участвуют министры Египта, ОАЭ, Эфиопии, Египта, Ирана, Индии и Бразилии, Китая и ЮАР. Кроме того, присутствуют также представители международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) и директор международной организации труда (МОТ). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20240306/briks-1931600226.html
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китай, египет, оаэ, антон котяков, брикс
Китай, Египет, ОАЭ, Антон Котяков, БРИКС
Страны БРИКС имеют схожие ориентиры в социальной политике, заявил Котяков

Котяков: страны БРИКС имеют схожие ориентиры в социальной политике

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Страны-участницы объединения БРИКС имеют схожие ориентиры в сфере развития социальной политики, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"Уже сегодня можно сказать, что по вопросам, которые были озвучены, во многом целевые задачи и ориентиры (между министрами труда стран БРИКС - ред.) схожи. Возможно, мы достигаем этих целей разными инструментами с учетом национальной специфики и законодательства. Но тренд, в рамках которого мы движемся, поддержан всеми", - сказал Котяков.
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Он отметил, что в рамках сессий министры представляли инструменты социальной политики своих государств. Министр отметил выступление представителя из Китая о регулировании платформенной занятости и представителя Объединенных Арабских Эмиратов об охране труда.
"Коллеги с большим вниманием отнеслись к нашим российским наработкам. Проект социального казначейства был очень высоко оценён нашими зарубежными партнёрами", - добавил Котяков.
Десятая юбилейная встреча министров труда и занятости БРИКС проходит 9-10 сентября в Сириусе. Во встрече участвуют министры Египта, ОАЭ, Эфиопии, Египта, Ирана, Индии и Бразилии, Китая и ЮАР. Кроме того, присутствуют также представители международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) и директор международной организации труда (МОТ).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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