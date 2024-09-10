Страны БРИКС имеют схожие ориентиры в социальной политике, заявил Котяков
Котяков: страны БРИКС имеют схожие ориентиры в социальной политике
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Флаги стран - участниц БРИКС. Архивное фото
СИРИУС, 10 сен - РИА Новости. Страны-участницы объединения БРИКС имеют схожие ориентиры в сфере развития социальной политики, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
"Уже сегодня можно сказать, что по вопросам, которые были озвучены, во многом целевые задачи и ориентиры (между министрами труда стран БРИКС - ред.) схожи. Возможно, мы достигаем этих целей разными инструментами с учетом национальной специфики и законодательства. Но тренд, в рамках которого мы движемся, поддержан всеми", - сказал Котяков.
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Он отметил, что в рамках сессий министры представляли инструменты социальной политики своих государств. Министр отметил выступление представителя из Китая о регулировании платформенной занятости и представителя Объединенных Арабских Эмиратов об охране труда.
"Коллеги с большим вниманием отнеслись к нашим российским наработкам. Проект социального казначейства был очень высоко оценён нашими зарубежными партнёрами", - добавил Котяков.
Десятая юбилейная встреча министров труда и занятости БРИКС проходит 9-10 сентября в Сириусе. Во встрече участвуют министры Египта, ОАЭ, Эфиопии, Египта, Ирана, Индии и Бразилии, Китая и ЮАР. Кроме того, присутствуют также представители международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) и директор международной организации труда (МОТ).
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.