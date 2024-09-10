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Бречалов: десять объектов здравоохранения построят в Удмуртии в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024
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Удмуртская Республика
 
12:40 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/brechalov-1971803895.html
Бречалов: десять объектов здравоохранения построят в Удмуртии в 2025 году
Бречалов: десять объектов здравоохранения построят в Удмуртии в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024
Бречалов: десять объектов здравоохранения построят в Удмуртии в 2025 году
Десять объектов здравоохранения планируют построить в Удмуртии в 2025 году по национальному проекту "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:40
2024-09-10T12:40
удмуртская республика
можга
воткинск
александр бречалов
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УФА, 10 сен - РИА Новости. Десять объектов здравоохранения планируют построить в Удмуртии в 2025 году по национальному проекту "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. В пресс-службе главы республики сообщили, что глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Одной из основных тем встречи стало обсуждение реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. "За 6 лет в Удмуртии построено более 100 зданий медицинских учреждений, в том числе 7 врачебных амбулаторий и 94 фельдшерско-акушерских пунктов, новая детская поликлиника в Можге и взрослая поликлиника в Воткинске. Капитально отремонтировано 110 объектов — это более 50 больниц и поликлиник, более 40 ФАПов и амбулаторий, помещения под новую медтехнику. Закуплено и введено в эксплуатацию порядка 1000 единиц оборудования, в том числе 114 "тяжелого", - цитирует пресс-служба Бречалова. По его словам, в текущем году в республике достраивают и оснащают еще две амбулатории и 6 ФАПов. "Как мы уже знаем, по решению президента России Владимира Владимировича Путина программа модернизации первичного звена будет продолжена до 2030 года. Поэтому на следующий год у нас запланировано 10 новых объектов – 2 врачебные амбулатории и 8 ФАПов", - рассказал Александр Бречалов. Глава Удмуртии отметил, что один из самых больших проектов сейчас – это ремонт Глазовской межрайонной больницы, который идет очень активно. К концу этого года должно быть полностью отремонтировано и оснащено здание оперблока с 9 операционными. В следующие два года – стационар.
https://ria.ru/20240905/konkurs-1970814369.html
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можга, воткинск, александр бречалов, татьяна голикова
Удмуртская Республика, Можга, Воткинск, Александр Бречалов, Татьяна Голикова

Бречалов: десять объектов здравоохранения построят в Удмуртии в 2025 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии Новая экономическая политика для МСП в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на сессии "Новая экономическая политика для МСП" в рамках ПМЭФ-2022
Читать ria.ru в
УФА, 10 сен - РИА Новости. Десять объектов здравоохранения планируют построить в Удмуртии в 2025 году по национальному проекту "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.
В пресс-службе главы республики сообщили, что глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Одной из основных тем встречи стало обсуждение реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
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"За 6 лет в Удмуртии построено более 100 зданий медицинских учреждений, в том числе 7 врачебных амбулаторий и 94 фельдшерско-акушерских пунктов, новая детская поликлиника в Можге и взрослая поликлиника в Воткинске. Капитально отремонтировано 110 объектов — это более 50 больниц и поликлиник, более 40 ФАПов и амбулаторий, помещения под новую медтехнику. Закуплено и введено в эксплуатацию порядка 1000 единиц оборудования, в том числе 114 "тяжелого", - цитирует пресс-служба Бречалова.
По его словам, в текущем году в республике достраивают и оснащают еще две амбулатории и 6 ФАПов.
"Как мы уже знаем, по решению президента России Владимира Владимировича Путина программа модернизации первичного звена будет продолжена до 2030 года. Поэтому на следующий год у нас запланировано 10 новых объектов – 2 врачебные амбулатории и 8 ФАПов", - рассказал Александр Бречалов.
Глава Удмуртии отметил, что один из самых больших проектов сейчас – это ремонт Глазовской межрайонной больницы, который идет очень активно. К концу этого года должно быть полностью отремонтировано и оснащено здание оперблока с 9 операционными. В следующие два года – стационар.
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Удмуртская РеспубликаМожгаВоткинскАлександр БречаловТатьяна Голикова
 
 
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