https://ria.ru/20240910/brechalov-1971803895.html

Бречалов: десять объектов здравоохранения построят в Удмуртии в 2025 году

Бречалов: десять объектов здравоохранения построят в Удмуртии в 2025 году - РИА Новости, 10.09.2024

Бречалов: десять объектов здравоохранения построят в Удмуртии в 2025 году

Десять объектов здравоохранения планируют построить в Удмуртии в 2025 году по национальному проекту "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:40

2024-09-10T12:40

2024-09-10T12:40

удмуртская республика

можга

воткинск

александр бречалов

татьяна голикова

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УФА, 10 сен - РИА Новости. Десять объектов здравоохранения планируют построить в Удмуртии в 2025 году по национальному проекту "Здравоохранение", заявил глава региона Александр Бречалов на встрече с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. В пресс-службе главы республики сообщили, что глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. Одной из основных тем встречи стало обсуждение реализации национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. "За 6 лет в Удмуртии построено более 100 зданий медицинских учреждений, в том числе 7 врачебных амбулаторий и 94 фельдшерско-акушерских пунктов, новая детская поликлиника в Можге и взрослая поликлиника в Воткинске. Капитально отремонтировано 110 объектов — это более 50 больниц и поликлиник, более 40 ФАПов и амбулаторий, помещения под новую медтехнику. Закуплено и введено в эксплуатацию порядка 1000 единиц оборудования, в том числе 114 "тяжелого", - цитирует пресс-служба Бречалова. По его словам, в текущем году в республике достраивают и оснащают еще две амбулатории и 6 ФАПов. "Как мы уже знаем, по решению президента России Владимира Владимировича Путина программа модернизации первичного звена будет продолжена до 2030 года. Поэтому на следующий год у нас запланировано 10 новых объектов – 2 врачебные амбулатории и 8 ФАПов", - рассказал Александр Бречалов. Глава Удмуртии отметил, что один из самых больших проектов сейчас – это ремонт Глазовской межрайонной больницы, который идет очень активно. К концу этого года должно быть полностью отремонтировано и оснащено здание оперблока с 9 операционными. В следующие два года – стационар.

https://ria.ru/20240905/konkurs-1970814369.html

https://ria.ru/20240829/brechalov-1969302221.html

можга

воткинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

можга, воткинск, александр бречалов, татьяна голикова