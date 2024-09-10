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Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой - РИА Новости, 10.09.2024
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19:14 10.09.2024 (обновлено: 19:15 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/brak-1971928073.html
Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой
Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой - РИА Новости, 10.09.2024
Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой
Основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев сообщил, что женился на детском омбудсмене РФ Марии Львовой-Беловой. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:14
2024-09-10T19:15
россия
мария львова-белова
константин малофеев
дмитрий песков
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев сообщил, что женился на детском омбудсмене РФ Марии Львовой-Беловой. "Да, я женился. Моя избранница, супруга - Мария Алексеевна Львова-Белова, самый близкий и дорогой для меня человек. А несчастье в виде наших разводов - позади. А теперь произошло рождение новой семьи. Благодарю всех, кто меня поздравил. На этом я бы хотел закончить сообщение о личной жизни", - сказал Малофеев в эфире телеканала "Царьград". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о слухах по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, не стал раскрывать детали её личной жизни, однако пожелал счастья. В марте 2024 года Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), эту организацию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мария Львова-Белова состояла в браке со священником РПЦ Павлом Когельманом. Как сообщали СМИ, у пары - девять детей, в том числе четверо приемных.
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россия, мария львова-белова, константин малофеев, дмитрий песков, русская православная церковь, общество
Россия, Мария Львова-Белова, Константин Малофеев, Дмитрий Песков, Русская православная церковь, Общество
Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой

Малофеев подтвердил, что женился на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонстантин Малофеев
Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Малофеев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев сообщил, что женился на детском омбудсмене РФ Марии Львовой-Беловой.
«
"Да, я женился. Моя избранница, супруга - Мария Алексеевна Львова-Белова, самый близкий и дорогой для меня человек. А несчастье в виде наших разводов - позади. А теперь произошло рождение новой семьи. Благодарю всех, кто меня поздравил. На этом я бы хотел закончить сообщение о личной жизни", - сказал Малофеев в эфире телеканала "Царьград".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о слухах по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, не стал раскрывать детали её личной жизни, однако пожелал счастья.
В марте 2024 года Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), эту организацию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Мария Львова-Белова состояла в браке со священником РПЦ Павлом Когельманом. Как сообщали СМИ, у пары - девять детей, в том числе четверо приемных.
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РоссияМария Львова-БеловаКонстантин МалофеевДмитрий ПесковРусская православная церковьОбщество
 
 
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