https://ria.ru/20240910/brak-1971928073.html
Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой
Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой - РИА Новости, 10.09.2024
Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой
Основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев сообщил, что женился на детском омбудсмене РФ Марии Львовой-Беловой. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:14
2024-09-10T19:14
2024-09-10T19:15
россия
мария львова-белова
константин малофеев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Основатель телеканала "Царьград" и одноименного фонда Константин Малофеев сообщил, что женился на детском омбудсмене РФ Марии Львовой-Беловой. "Да, я женился. Моя избранница, супруга - Мария Алексеевна Львова-Белова, самый близкий и дорогой для меня человек. А несчастье в виде наших разводов - позади. А теперь произошло рождение новой семьи. Благодарю всех, кто меня поздравил. На этом я бы хотел закончить сообщение о личной жизни", - сказал Малофеев в эфире телеканала "Царьград". Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о слухах по поводу свадьбы детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, не стал раскрывать детали её личной жизни, однако пожелал счастья. В марте 2024 года Константин Малофеев ушел с поста замглавы Всемирного Русского народного собора (ВРНС), эту организацию возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мария Львова-Белова состояла в браке со священником РПЦ Павлом Когельманом. Как сообщали СМИ, у пары - девять детей, в том числе четверо приемных.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971585954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария львова-белова, константин малофеев, дмитрий песков, русская православная церковь, общество
Россия, Мария Львова-Белова, Константин Малофеев, Дмитрий Песков, Русская православная церковь, Общество
Малофеев подтвердил брак с Львовой-Беловой
Малофеев подтвердил, что женился на детском омбудсмене Марии Львовой-Беловой