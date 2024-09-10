https://ria.ru/20240910/bouz-1971947857.html

"Поэтому он продолжает убивать". На Западе раскрыли, чего боится Зеленский

"Поэтому он продолжает убивать". На Западе раскрыли, чего боится Зеленский - РИА Новости, 10.09.2024

"Поэтому он продолжает убивать". На Западе раскрыли, чего боится Зеленский

Владимир Зеленский не заинтересован в наступлении мира на Украине, поскольку это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти, заявил РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:23

2024-09-10T22:23

2024-09-10T22:23

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владимир путин

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МОСКВА, 10 сен —РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в наступлении мира на Украине, поскольку это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя атаки украинских беспилотников на российские регионы."ВСУ устроили акт терроризма в Москве. Но русские не напуганы, в отличие от киевского диктатора. Его идиотская авантюра в Курске провалилась, а Россия продвигается на Восточном фронте. Перемирие будет означать проведение выборов на Украине. Поэтому Зеленский продолжает убивать, поскольку он знает, что выборы будут означать его конец", — написал он в соцсети X.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как указал президент Владимир Путин, по предварительной оценке, теперь единственная легитимная власть на Украине — парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.

https://ria.ru/20240910/zapad-1971942197.html

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