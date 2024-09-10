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"Поэтому он продолжает убивать". На Западе раскрыли, чего боится Зеленский - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/bouz-1971947857.html
"Поэтому он продолжает убивать". На Западе раскрыли, чего боится Зеленский
"Поэтому он продолжает убивать". На Западе раскрыли, чего боится Зеленский - РИА Новости, 10.09.2024
"Поэтому он продолжает убивать". На Западе раскрыли, чего боится Зеленский
Владимир Зеленский не заинтересован в наступлении мира на Украине, поскольку это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти, заявил РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:23
2024-09-10T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
курск
владимир зеленский
чей боуз
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен —РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в наступлении мира на Украине, поскольку это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя атаки украинских беспилотников на российские регионы."ВСУ устроили акт терроризма в Москве. Но русские не напуганы, в отличие от киевского диктатора. Его идиотская авантюра в Курске провалилась, а Россия продвигается на Восточном фронте. Перемирие будет означать проведение выборов на Украине. Поэтому Зеленский продолжает убивать, поскольку он знает, что выборы будут означать его конец", — написал он в соцсети X.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.Как указал президент Владимир Путин, по предварительной оценке, теперь единственная легитимная власть на Украине — парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
https://ria.ru/20240910/zapad-1971942197.html
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в мире, украина, москва, курск, владимир зеленский, чей боуз, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Курск, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Поэтому он продолжает убивать". На Западе раскрыли, чего боится Зеленский

Боуз: Зеленский опасается проведения выборов на Украине в случае перемирия

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен РИА Новости. Владимир Зеленский не заинтересован в наступлении мира на Украине, поскольку это может привести к проведению демократических выборов и потере его власти, заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя атаки украинских беспилотников на российские регионы.
"ВСУ устроили акт терроризма в Москве. Но русские не напуганы, в отличие от киевского диктатора. Его идиотская авантюра в Курске провалилась, а Россия продвигается на Восточном фронте. Перемирие будет означать проведение выборов на Украине. Поэтому Зеленский продолжает убивать, поскольку он знает, что выборы будут означать его конец", — написал он в соцсети X.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас несвоевременно.
Как указал президент Владимир Путин, по предварительной оценке, теперь единственная легитимная власть на Украине — парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, об этом в конституции ничего нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКурскВладимир ЗеленскийЧей БоузВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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