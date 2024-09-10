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BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей из-за технической неисправности
BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей из-за технической неисправности - РИА Новости, 10.09.2024
BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей из-за технической неисправности
Немецкий автоконцерн BMW сообщил об отзыве 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой, что привело к корректировке... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:45
2024-09-10T16:45
2024-09-10T17:04
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Немецкий автоконцерн BMW сообщил об отзыве 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с интегрированной тормозной системой, что привело к корректировке экономического прогноза на 2024 год. "В общей сложности технические меры (отзыв. — Прим. ред.) по причине проблем с интегрированной тормозной системой затронут более 1,5 миллиона автомобилей, что выльется в дополнительные расходы по гарантийному обслуживанию в диапазоне 500-999 миллионов евро", — уточнили в компании.В итоге BMW ожидает, что по итогам года прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) составит шесть-семь процентов, что несколько ниже предыдущего прогноза в восемь-десять процентов.Показатель примененного капитала (RoCE) в 2024 году ожидается на уровне 11-13%, в то время как предыдущий прогноз давал диапазон от 15% до 20%.
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экономика, авто, bmw ag, bmw x5, bmw 1
Экономика, Авто, BMW AG, BMW X5, BMW 1
BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей из-за технической неисправности
BMW отозвал 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с тормозной системой