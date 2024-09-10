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Блинкен потребовал изменить подход к действиям на Западном Берегу - РИА Новости, 10.09.2024
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19:04 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/blinken-1971926745.html
Блинкен потребовал изменить подход к действиям на Западном Берегу
Блинкен потребовал изменить подход к действиям на Западном Берегу - РИА Новости, 10.09.2024
Блинкен потребовал изменить подход к действиям на Западном Берегу
Государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от Израиля фундаментально изменить подход в своих действиях на Западном Берегу реки Иордан после гибели... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T19:04
2024-09-10T19:04
в мире
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от Израиля фундаментально изменить подход в своих действиях на Западном Берегу реки Иордан после гибели там американской правозащитницы в результате действий армии Израиля. "Израильским силам безопасности необходимы фундаментальные изменения в том, как они действуют на Западном Берегу, включая правила их взаимодействия. Мы давно видим, как силы безопасности действуют иначе, когда экстремистские поселенцы применяют насилие против палестинцев", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне видят сообщения о применении избыточной силы против палестинцев со стороны израильских военных. "Теперь у нас второй американский граждан убит от рук израильских сил безопасности. Это недопустимо и должно измениться. Мы донесем это до высокопоставленных членов израильского правительства", - указал госсекретарь. Он подчеркнул, что имеются серьезные проблемы, которые необходимо решать и США будут настаивать на их решении. Ранее сообщалось, что 6 сентября 26-летняя американская правозащитница турецкого происхождения Эйги скончалась от ран, полученных в результате столкновения с израильскими войсками во время демонстраций на Западном берегу реки Иордан. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что Эйги в тот день трагически погибла на Западном берегу реки. Семья активистки призвала американские власти распорядиться о проведении независимого расследования.
https://ria.ru/20240909/izrail-1971700200.html
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в мире, энтони блинкен
В мире, Энтони Блинкен
Блинкен потребовал изменить подход к действиям на Западном Берегу

Блинкен потребовал от Израиля изменить подход в действиях на Западном Берегу

© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен потребовал от Израиля фундаментально изменить подход в своих действиях на Западном Берегу реки Иордан после гибели там американской правозащитницы в результате действий армии Израиля.
"Израильским силам безопасности необходимы фундаментальные изменения в том, как они действуют на Западном Берегу, включая правила их взаимодействия. Мы давно видим, как силы безопасности действуют иначе, когда экстремистские поселенцы применяют насилие против палестинцев", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
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Блинкен подчеркнул, что в Вашингтоне видят сообщения о применении избыточной силы против палестинцев со стороны израильских военных. "Теперь у нас второй американский граждан убит от рук израильских сил безопасности. Это недопустимо и должно измениться. Мы донесем это до высокопоставленных членов израильского правительства", - указал госсекретарь.
Он подчеркнул, что имеются серьезные проблемы, которые необходимо решать и США будут настаивать на их решении.
Ранее сообщалось, что 6 сентября 26-летняя американская правозащитница турецкого происхождения Эйги скончалась от ран, полученных в результате столкновения с израильскими войсками во время демонстраций на Западном берегу реки Иордан. Госдепартамент США подтвердил РИА Новости, что Эйги в тот день трагически погибла на Западном берегу реки.
Семья активистки призвала американские власти распорядиться о проведении независимого расследования.
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