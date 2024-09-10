https://ria.ru/20240910/blinken-1971863365.html

Блинкен посетит Украину для обсуждения военных потребностей Киева

Блинкен посетит Украину для обсуждения военных потребностей Киева - РИА Новости, 10.09.2024

Блинкен посетит Украину для обсуждения военных потребностей Киева

Госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен в среду посетит Украину для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей Киева с Владимиром Зеленским и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:55

2024-09-10T15:55

2024-09-10T15:55

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен Блинкен в среду посетит Украину для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей Киева с Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями местных властей, сообщили в госдепертаменте. "Секретарь Блинкен отправится 11 сентября на Украину вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми… чтобы обсудить дальнейшую помощь в обороне Украины... и то, как обеспечить военное, экономическое и демократическое развитие Украины в долгосрочной перспективе", - говорится в опубликованном заявлении. Отмечается, что в рамках поездки планируется встреча с Зеленским и высокопоставленными должностными лицами украинского правительства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240907/razgovor-1971213039.html

https://ria.ru/20240910/sanktsii-1971856733.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато