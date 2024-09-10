https://ria.ru/20240910/bezhenka-1971734399.html

Беженка из курского Льгова рассказала об условиях в ПВР при монастыре

Беженка из курского Льгова рассказала об условиях в ПВР при монастыре - РИА Новости, 10.09.2024

Беженка из курского Льгова рассказала об условиях в ПВР при монастыре

Беженка из приграничного Льгова Курской области рассказала РИА Новости, что в пункте временного размещения при мужском монастыре в Коренной пустыни для людей,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:53

2024-09-10T05:53

2024-09-10T05:53

россия

курская область

льгов

владимир сергеев (дипломат)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

российский детский фонд

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КУРСК, 10 сен - РИА Новости. Беженка из приграничного Льгова Курской области рассказала РИА Новости, что в пункте временного размещения при мужском монастыре в Коренной пустыни для людей, бежавших от военных действий ВСУ, созданы вполне комфортные условия: вкусно кормят, предоставляют всю необходимую одежду и предметы личной гигиены. Мужской монастырь Коренная пустынь находится в 30 километрах от Курска. Когда в регион пришла беда, здесь сразу откликнулись - в гостинице для паломников организовали ПВР. Сейчас, как сообщил РИА Новости администратор гостиницы Владимир Сергеев, тут проживает более 40 человек, 13 из них - дети. По его словам, на призыв о помощи беженцам из приграничных территорий откликнулись очень много регионов: Белгород, Северная Осетия, Владивосток, Ставропольский край и другие. "Сегодня с Камчатки по линии Российского детского фонда привезли одежду - женскую и детскую. Еще детский фонд передаст детям планшеты для учебы, утюги, фены и ларь, чтобы продукты хранить", - рассказал Сергеев. По его словам, в гостинице постарались разместить все семьи по отдельности, для детей стараются организовать досуг. Например, одному из самых маленьких постояльцев Егору скоро исполнится один год, и для него, а также для всей детворы уже начали готовить праздник. Сам Егор оказался в ПВР вместе с мамой, братом, папой и бабушкой. По словам его матери Олеси, при монастыре их семья живет с 9 августа. "Мы приехали из Льгова. Встретили нас очень хорошо. Я, муж и дети живем в одной комнате, а бабушка - в другой. Нам помогают, гуманитарную помощь постоянно привозят, многое для детей делается. Вчера детям игрушки дарили. И постоянно спрашивают, что еще нужно. И кормят очень вкусно", - рассказала Олеся. По ее словам, во Льгове осталась квартира, которую совсем недавно они с мужем купили, а еще дом ее матери. Сейчас проехать в город нельзя, как сказала женщина, и военные, и местные власти говорят, что там сейчас очень опасно. "В одной части города еще остаются люди: мало, но живут. А наверху - нет уже никого. У нас там соседка осталась, через нее и узнаем - цел наш дом или нет. Пока вроде цел", - сказала Олеся. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240910/kurskaya_oblast-1971728118.html

https://ria.ru/20240910/pomosch-1971725568.html

https://ria.ru/20240909/gryzlov-1971694769.html

россия

курская область

льгов

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россия, курская область, льгов, владимир сергеев (дипломат), владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, российский детский фонд