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Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте - РИА Новости, 10.09.2024
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11:35 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/beyrut-1971787814.html
Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте
Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте - РИА Новости, 10.09.2024
Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте
Отставные офицеры МВД и армии организовали в центре ливанского Бейрута протестный митинг, блокировав горящими покрышками дороги, ведущие к зданию правительства, РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:35
2024-09-10T11:35
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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отставные офицеры МВД и армии организовали в центре ливанского Бейрута протестный митинг, блокировав горящими покрышками дороги, ведущие к зданию правительства, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник утром запланировано заседание временного правительства Ливана во главе с премьер-министром Наджибом Микати. В первую очередь правительство должно рассмотреть бюджет на 2025 год. Однако собрание отложено из-за отсутствия кворума. "Мы из числа отставных офицеров, голодные военнослужащие, которые сейчас служат - тоже. Мы готовы к эскалации и блокировать весь Бейрут, если нас не услышат", - рассказал РИА Новости один из участников протеста. По словам митингующих, они готовы продолжить открытую забастовку, требуя повышения заработных плат действующим военнослужащим и пенсий отставным, приближенным к докризисным. Кроме того, митингующие требуют восстановления социальных гарантий, в том числе медицинского обслуживания. На месте протестных акций большое скопление военных и сотрудников внутренней безопасности. Митинг проходит без столкновений между активистами и стражами порядка.
https://ria.ru/20240809/livan-1965217819.html
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в мире, ливан, бейрут, наджиб микати
В мире, Ливан, Бейрут, Наджиб Микати
Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте

Отставные ливанские офицеры блокировали подъезды к правительству в Бейруте

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отставные офицеры МВД и армии организовали в центре ливанского Бейрута протестный митинг, блокировав горящими покрышками дороги, ведущие к зданию правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник утром запланировано заседание временного правительства Ливана во главе с премьер-министром Наджибом Микати. В первую очередь правительство должно рассмотреть бюджет на 2025 год. Однако собрание отложено из-за отсутствия кворума.
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"Мы из числа отставных офицеров, голодные военнослужащие, которые сейчас служат - тоже. Мы готовы к эскалации и блокировать весь Бейрут, если нас не услышат", - рассказал РИА Новости один из участников протеста.
По словам митингующих, они готовы продолжить открытую забастовку, требуя повышения заработных плат действующим военнослужащим и пенсий отставным, приближенным к докризисным. Кроме того, митингующие требуют восстановления социальных гарантий, в том числе медицинского обслуживания.
На месте протестных акций большое скопление военных и сотрудников внутренней безопасности. Митинг проходит без столкновений между активистами и стражами порядка.
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В миреЛиванБейрутНаджиб Микати
 
 
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