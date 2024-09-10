https://ria.ru/20240910/beyrut-1971787814.html

Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте

Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте - РИА Новости, 10.09.2024

Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте

Отставные офицеры МВД и армии организовали в центре ливанского Бейрута протестный митинг, блокировав горящими покрышками дороги, ведущие к зданию правительства, РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:35

2024-09-10T11:35

2024-09-10T11:35

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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отставные офицеры МВД и армии организовали в центре ливанского Бейрута протестный митинг, блокировав горящими покрышками дороги, ведущие к зданию правительства, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник утром запланировано заседание временного правительства Ливана во главе с премьер-министром Наджибом Микати. В первую очередь правительство должно рассмотреть бюджет на 2025 год. Однако собрание отложено из-за отсутствия кворума. "Мы из числа отставных офицеров, голодные военнослужащие, которые сейчас служат - тоже. Мы готовы к эскалации и блокировать весь Бейрут, если нас не услышат", - рассказал РИА Новости один из участников протеста. По словам митингующих, они готовы продолжить открытую забастовку, требуя повышения заработных плат действующим военнослужащим и пенсий отставным, приближенным к докризисным. Кроме того, митингующие требуют восстановления социальных гарантий, в том числе медицинского обслуживания. На месте протестных акций большое скопление военных и сотрудников внутренней безопасности. Митинг проходит без столкновений между активистами и стражами порядка.

https://ria.ru/20240809/livan-1965217819.html

https://ria.ru/20240729/livan-1962587842.html

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бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, бейрут, наджиб микати