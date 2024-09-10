https://ria.ru/20240910/beyrut-1971787814.html
Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте
Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте - РИА Новости, 10.09.2024
Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте
Отставные офицеры МВД и армии организовали в центре ливанского Бейрута протестный митинг, блокировав горящими покрышками дороги, ведущие к зданию правительства, РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:35
2024-09-10T11:35
2024-09-10T11:35
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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отставные офицеры МВД и армии организовали в центре ливанского Бейрута протестный митинг, блокировав горящими покрышками дороги, ведущие к зданию правительства, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник утром запланировано заседание временного правительства Ливана во главе с премьер-министром Наджибом Микати. В первую очередь правительство должно рассмотреть бюджет на 2025 год. Однако собрание отложено из-за отсутствия кворума. "Мы из числа отставных офицеров, голодные военнослужащие, которые сейчас служат - тоже. Мы готовы к эскалации и блокировать весь Бейрут, если нас не услышат", - рассказал РИА Новости один из участников протеста. По словам митингующих, они готовы продолжить открытую забастовку, требуя повышения заработных плат действующим военнослужащим и пенсий отставным, приближенным к докризисным. Кроме того, митингующие требуют восстановления социальных гарантий, в том числе медицинского обслуживания. На месте протестных акций большое скопление военных и сотрудников внутренней безопасности. Митинг проходит без столкновений между активистами и стражами порядка.
https://ria.ru/20240809/livan-1965217819.html
https://ria.ru/20240729/livan-1962587842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бейрут, наджиб микати
В мире, Ливан, Бейрут, Наджиб Микати
Отставные офицеры МВД и армии блокировали дороги в Бейруте
Отставные ливанские офицеры блокировали подъезды к правительству в Бейруте
БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Отставные офицеры МВД и армии организовали в центре ливанского Бейрута протестный митинг, блокировав горящими покрышками дороги, ведущие к зданию правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник утром запланировано заседание временного правительства Ливана
во главе с премьер-министром Наджибом Микати
. В первую очередь правительство должно рассмотреть бюджет на 2025 год. Однако собрание отложено из-за отсутствия кворума.
"Мы из числа отставных офицеров, голодные военнослужащие, которые сейчас служат - тоже. Мы готовы к эскалации и блокировать весь Бейрут
, если нас не услышат", - рассказал РИА Новости один из участников протеста.
По словам митингующих, они готовы продолжить открытую забастовку, требуя повышения заработных плат действующим военнослужащим и пенсий отставным, приближенным к докризисным. Кроме того, митингующие требуют восстановления социальных гарантий, в том числе медицинского обслуживания.
На месте протестных акций большое скопление военных и сотрудников внутренней безопасности. Митинг проходит без столкновений между активистами и стражами порядка.