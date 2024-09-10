https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971731063.html

Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника

Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника - РИА Новости, 10.09.2024

Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника

Инструктор фронтовой школы российских разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов рассказал РИА Новости, как безопасно для своего беспилотника таранить дроны... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:33

2024-09-10T04:33

2024-09-10T04:33

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Инструктор фронтовой школы российских разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов рассказал РИА Новости, как безопасно для своего беспилотника таранить дроны противника. "Мы выявляли коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся об эти гвозди, ломались лопасти и он падал вниз", - объяснил способ командир взвода БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Кирс". Во фронтовой школе операторов FPV-дронов камикадзе и разведывательных БПЛА новобранцев обучают "дроноводы"-ветераны. Среди прочего они демонстрируют курсантам свежие видео со своих собственных боевых вылетов, комментируют их и раскрывают бойцам все практические тонкости пилотирования БПЛА в условиях современного боя. Учащиеся, таким образом, перед своим первым выходом на линию боевого соприкосновения получают максимально актуальную информацию и наиболее передовой опыт применения беспилотников в зоне СВО.

https://ria.ru/20240910/shkola-1971730044.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность