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Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника - РИА Новости, 10.09.2024
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04:33 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971731063.html
Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника
Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника - РИА Новости, 10.09.2024
Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника
Инструктор фронтовой школы российских разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов рассказал РИА Новости, как безопасно для своего беспилотника таранить дроны... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:33
2024-09-10T04:33
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Инструктор фронтовой школы российских разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов рассказал РИА Новости, как безопасно для своего беспилотника таранить дроны противника. "Мы выявляли коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся об эти гвозди, ломались лопасти и он падал вниз", - объяснил способ командир взвода БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Кирс". Во фронтовой школе операторов FPV-дронов камикадзе и разведывательных БПЛА новобранцев обучают "дроноводы"-ветераны. Среди прочего они демонстрируют курсантам свежие видео со своих собственных боевых вылетов, комментируют их и раскрывают бойцам все практические тонкости пилотирования БПЛА в условиях современного боя. Учащиеся, таким образом, перед своим первым выходом на линию боевого соприкосновения получают максимально актуальную информацию и наиболее передовой опыт применения беспилотников в зоне СВО.
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безопасность
Безопасность
Инструктор школы БПЛА назвал безопасный способ таранить дроны противника

Инструктор школы БПЛА: безопасно таранить дроны врага можно при помощи гвоздей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 10 сен - РИА Новости. Инструктор фронтовой школы российских разведывательных БПЛА и ударных FPV-дронов рассказал РИА Новости, как безопасно для своего беспилотника таранить дроны противника.
«
"Мы выявляли коптер, делали - на свой коптер ставили гвозди - и приземлялись на противника. После чего лопастями он ударялся об эти гвозди, ломались лопасти и он падал вниз", - объяснил способ командир взвода БПЛА группировки "Днепр" с позывным "Кирс".
Во фронтовой школе операторов FPV-дронов камикадзе и разведывательных БПЛА новобранцев обучают "дроноводы"-ветераны. Среди прочего они демонстрируют курсантам свежие видео со своих собственных боевых вылетов, комментируют их и раскрывают бойцам все практические тонкости пилотирования БПЛА в условиях современного боя.
Учащиеся, таким образом, перед своим первым выходом на линию боевого соприкосновения получают максимально актуальную информацию и наиболее передовой опыт применения беспилотников в зоне СВО.
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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