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В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА
В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА
ПВО перехватила и уничтожила 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:28
2024-09-10T03:28
2024-09-10T04:03
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее во вторник Богомаз сообщал об отражении в регионе массированной атаки с применением БПЛА."На данный момент над Брянской областью силами ПВО министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа", — написал губернатор в своем Telegram-канале.На месте разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727531.html
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА
Губернатор Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА в Брянской области