https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html

В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА

В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА

ПВО перехватила и уничтожила 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:28

2024-09-10T03:28

2024-09-10T04:03

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151313/37/1513133738_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_468f617396ea16751fcd203222cfd6a4.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее во вторник Богомаз сообщал об отражении в регионе массированной атаки с применением БПЛА."На данный момент над Брянской областью силами ПВО министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа", — написал губернатор в своем Telegram-канале.На месте разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727531.html

https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971725981.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, россия