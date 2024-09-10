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В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:28 10.09.2024 (обновлено: 04:03 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727833.html
В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА
В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА
ПВО перехватила и уничтожила 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:28
2024-09-10T04:03
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее во вторник Богомаз сообщал об отражении в регионе массированной атаки с применением БПЛА."На данный момент над Брянской областью силами ПВО министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа", — написал губернатор в своем Telegram-канале.На месте разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971727531.html
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области нейтрализовали 59 украинских БПЛА

Губернатор Богомаз сообщил о перехвате и уничтожении 59 БПЛА в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила 59 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее во вторник Богомаз сообщал об отражении в регионе массированной атаки с применением БПЛА.
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"На данный момент над Брянской областью силами ПВО министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссия
 
 
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