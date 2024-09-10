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В Липецкой области отразили атаку беспилотников
В Липецкой области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024
В Липецкой области отразили атаку беспилотников
БПЛА подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:51
2024-09-10T02:51
2024-09-10T02:58
специальная военная операция на украине
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. БПЛА подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов."БПЛА были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском МО. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал он в Telegram-канале.
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липецкая область, елецкий район, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов
В Липецкой области отразили атаку беспилотников
Губернатор Артамонов: ПВО подавила БПЛА ВСУ в трех районах Липецкой области