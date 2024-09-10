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В Липецкой области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 10.09.2024 (обновлено: 02:58 10.09.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971725981.html
В Липецкой области отразили атаку беспилотников
В Липецкой области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024
В Липецкой области отразили атаку беспилотников
БПЛА подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:51
2024-09-10T02:58
специальная военная операция на украине
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. БПЛА подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов."БПЛА были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском МО. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал он в Telegram-канале.
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липецкая область, елецкий район, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Елецкий район, Игорь Артамонов
В Липецкой области отразили атаку беспилотников

Губернатор Артамонов: ПВО подавила БПЛА ВСУ в трех районах Липецкой области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. БПЛА подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"БПЛА были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском МО. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал он в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьЕлецкий районИгорь Артамонов
 
 
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