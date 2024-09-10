https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971725981.html

В Липецкой области отразили атаку беспилотников

В Липецкой области отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024

В Липецкой области отразили атаку беспилотников

БПЛА подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T02:51

2024-09-10T02:51

2024-09-10T02:58

специальная военная операция на украине

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. БПЛА подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов."БПЛА были подавлены в Елецком районе, Липецком и Воловском МО. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240910/sobyanin-1971725892.html

липецкая область

елецкий район

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липецкая область, елецкий район, игорь артамонов