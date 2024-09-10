Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:21 10.09.2024 (обновлено: 01:34 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971722410.html
В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник
В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник
Силы ПВО за час уничтожили в Брянской области 21 беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T01:21
2024-09-10T01:34
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751482466_0:174:2059:1332_1920x0_80_0_0_422cc7c7828ed1c33c71bff876498eac.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силы ПВО за час уничтожили в Брянской области 21 беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал об отражении в регионе массированной атаки с применением БПЛА."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — написал глава региона в своем Telegram-канале.Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240909/minoborony-1971510869.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751482466_113:0:1889:1332_1920x0_80_0_0_286c867439bac1cf84dc76e2bedecb14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО за час сбила в Брянской области 21 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силы ПВО за час уничтожили в Брянской области 21 беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее Богомаз сообщал об отражении в регионе массированной атаки с применением БПЛА.
«
"Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Белгородской и Курской областях ночью уничтожили два беспилотника
Вчера, 07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала