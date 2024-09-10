https://ria.ru/20240910/bespilotniki-1971722410.html

В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник

В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024

В Брянской области за час уничтожили 21 беспилотник

Силы ПВО за час уничтожили в Брянской области 21 беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:21

2024-09-10T01:21

2024-09-10T01:34

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Силы ПВО за час уничтожили в Брянской области 21 беспилотник, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Богомаз сообщал об отражении в регионе массированной атаки с применением БПЛА."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. В течение часа подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — написал глава региона в своем Telegram-канале.Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240909/minoborony-1971510869.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, россия