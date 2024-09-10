https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971739735.html

В Орловской области ночью сбили беспилотник

В Орловской области ночью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024

В Орловской области ночью сбили беспилотник

Украинский беспилотник сбит ночью над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T07:53

2024-09-10T07:53

2024-09-10T07:53

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит ночью над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Этой ночью наш регион вновь был атакован – сбит один вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы. В очередной раз благодарю наших военнослужащих, защищающих мир и порядок в рамках задач специальной военной операции", – написал Клычков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971739216.html

орловская область

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2024

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орловская область, андрей клычков, происшествия