https://ria.ru/20240910/bespilotnik-1971739735.html
В Орловской области ночью сбили беспилотник
В Орловской области ночью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.09.2024
В Орловской области ночью сбили беспилотник
Украинский беспилотник сбит ночью над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T07:53
2024-09-10T07:53
2024-09-10T07:53
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:9:2986:1688_1920x0_80_0_0_a0f6072ded6e8e079caad77538cfcb02.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит ночью над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. "Этой ночью наш регион вновь был атакован – сбит один вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы. В очередной раз благодарю наших военнослужащих, защищающих мир и порядок в рамках задач специальной военной операции", – написал Клычков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971739216.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368092_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d17d5ddbe8d58d5ab5514bc2480c0bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области ночью сбили беспилотник
Клычков: ПВО ночью сбила в Орловской области БПЛА ВСУ