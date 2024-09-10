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Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК - РИА Новости, 10.09.2024
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
ПВО уничтожила 2 БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов ТЭК, пострадавших нет, подача ресурса потребителям не нарушена, сообщается на сайте РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T04:03
2024-09-10T04:03
2024-09-10T04:08
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила 2 БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов ТЭК, пострадавших нет, подача ресурса потребителям не нарушена, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности."В ночь на 10 сентября дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены 2 БПЛА над Тульской областью. Падение обломков произошло на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Пострадавших нет. Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении на сайте.
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Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Россия
Обломки сбитого БПЛА в Тульской области упали на объект ТЭК
Власти Тульской области: в регионе сбили два БПЛА, обломки упали на объект ТЭК