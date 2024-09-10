https://ria.ru/20240910/benzin-1971858072.html
На российской бирже резко подешевел бензин
На российской бирже резко подешевел бензин - РИА Новости, 10.09.2024
На российской бирже резко подешевел бензин
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за вторник упала на 2-3%, продолжив снижение понедельника, следует из... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:39
2024-09-10T15:39
2024-09-10T15:39
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за вторник упала на 2-3%, продолжив снижение понедельника, следует из материалов торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 2,14%, до 60 447 рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,89%, до 69 297 рублей. Бензин преимущественно дорожал с начала лета, а после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и перешли к плавному снижению. Однако кратковременное падение стоимости бензинов сменилось активным ростом. Только за прошлую неделю цена на Аи-92 подскочила на 6,41%, достигнув максимума с осени 2023 года. Аи-95 за минувшую семидневку прибавил в цене 3,05%. Также по итогам торговой сессии вторника снизилась и цена на дизельное топливо - на 0,99%, до 61 188 рублей за тонну. В то же время тонна мазута за день подешевела на 2,02% - до 27 291 рубля, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,51%, до 39 479 рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 0,04% - до 81 826 рублей. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых регионах.
https://ria.ru/20240822/benzin-1967795459.html
https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970620251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, виталий королев, евразийский экономический союз, аи-92, аи-95
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Россия, Виталий Королев, Евразийский экономический союз, АИ-92, АИ-95
На российской бирже резко подешевел бензин
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже упала на 2-3%
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за вторник упала на 2-3%, продолжив снижение понедельника, следует из материалов торгов.
Так, цена на марку Аи-9
2 по территориальному индексу Европейской части России
во вторник снизилась на 2,14%, до 60 447 рублей за тонну. Бензин Аи-9
5 подешевел на 2,89%, до 69 297 рублей.
Бензин преимущественно дорожал с начала лета, а после возобновления запрета на экспорт с 1 августа цены замедлили рост и перешли к плавному снижению. Однако кратковременное падение стоимости бензинов сменилось активным ростом. Только за прошлую неделю цена на Аи-92 подскочила на 6,41%, достигнув максимума с осени 2023 года. Аи-95 за минувшую семидневку прибавил в цене 3,05%.
Также по итогам торговой сессии вторника снизилась и цена на дизельное топливо - на 0,99%, до 61 188 рублей за тонну.
В то же время тонна мазута за день подешевела на 2,02% - до 27 291 рубля, сжиженных углеводородных газов (СУГов) - на 0,51%, до 39 479 рублей за тонну. Цена на авиакеросин снизилась на 0,04% - до 81 826 рублей.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС
. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев
заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых регионах.