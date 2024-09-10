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Защита экс-главы ВСК Минобороны просила отпустить его из СИЗО - РИА Новости, 10.09.2024
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10:07 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/belkov-1971760663.html
Защита экс-главы ВСК Минобороны просила отпустить его из СИЗО
Защита экс-главы ВСК Минобороны просила отпустить его из СИЗО - РИА Новости, 10.09.2024
Защита экс-главы ВСК Минобороны просила отпустить его из СИЗО
Защита бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова, арестованного по делу о махинациях с покупкой томографа, просила... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:07
2024-09-10T10:07
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Защита бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова, арестованного по делу о махинациях с покупкой томографа, просила отпустить его в связи с активной помощью стране при проведении спецоперации, следует из материалов дела. "Андрей Владимирович является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, участник боевых действий, активно содействовал СВО. Защита просит постановление Тверского районного суда Москвы об избрании в отношении Белкова меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, избрать более мягкую меру пресечения", - говорится в постановлении Мосгорсуда, который рассматривал жалобу защиты на арест. В конце июля Тверской суд столицы отправил Белкова в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ). По версии следствия, Белков находясь в должности гендиректора публично-правовой Военно-строительной компании исполнении гособоронзаказа завысил в документах стоимость томографа при ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Как указывается на сайте компании, Белков имеет ряд наград, среди которых "Орден Почета", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль МО РФ "За трудовую доблесть". С поста гендиректора он был уволен в 2023 году.
https://ria.ru/20240906/arest-1970952445.html
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россия, москва, тимур иванов, московский городской суд
Россия, Москва, Тимур Иванов, Московский городской суд
Защита экс-главы ВСК Минобороны просила отпустить его из СИЗО

Защита экс-главы ВСК Минобороны просила отпустить его из СИЗО за помощь в СВО

© Фото : ВСК МО РФАндрей Белков
Андрей Белков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : ВСК МО РФ
Андрей Белков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Защита бывшего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова, арестованного по делу о махинациях с покупкой томографа, просила отпустить его в связи с активной помощью стране при проведении спецоперации, следует из материалов дела.
"Андрей Владимирович является заслуженным строителем России, награжден государственными и ведомственными наградами, участник боевых действий, активно содействовал СВО. Защита просит постановление Тверского районного суда Москвы об избрании в отношении Белкова меры пресечения в виде заключения под стражу отменить, избрать более мягкую меру пресечения", - говорится в постановлении Мосгорсуда, который рассматривал жалобу защиты на арест.
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В конце июля Тверской суд столицы отправил Белкова в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (пункт "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ).
По версии следствия, Белков находясь в должности гендиректора публично-правовой Военно-строительной компании исполнении гособоронзаказа завысил в документах стоимость томографа при ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы.
Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов.
Как указывается на сайте компании, Белков имеет ряд наград, среди которых "Орден Почета", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медаль МО РФ "За трудовую доблесть". С поста гендиректора он был уволен в 2023 году.
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