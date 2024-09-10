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"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ
Массовое дезертирство солдат превратилось в большую проблему для ВСУ, пишет итальянская газета La Reppublica. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:14
2024-09-10T02:14
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Массовое дезертирство солдат превратилось в большую проблему для ВСУ, пишет итальянская газета La Reppublica."Они бегут. <...> Солдаты уже не выдерживают. <...> Моральный дух некоторых пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали большой проблемой для генерального штаба и правительства", — говорится в статье.По данным издания, за первые четыре месяца 2024 года общее число уголовных дел за оставление воинской части и дезертирство на Украине превысило 17 тысяч. При этом украинских военных не останавливают даже тюремные сроки до 12 лет.Как отметили авторы материала, массовое бегство солдат значительно затрудняет любые попытки Киева стабилизировать фронт или пойти в собственное наступление."Можно иметь F-16 и HIMARS, но без автоматов Калашникова и тех, кто ими владеет, войны невозможно выиграть или даже сыграть вничью. А кандидатов на них (автоматы. — Прим. ред.) мало: лучше чистить сортир в киевской камере, чем служить стране в окопах под минометными обстрелами", — подчеркнули в издании.Как сообщали ранее украинские СМИ, число случаев дезертирства и самовольного оставления части в первые семь месяцев 2024 года достигло 37 тысяч. По словам депутата Верховной рады Руслана Горбенко, общее число уголовных дел по этим статьям с начала конфликта с Россией превысило 80 тысяч.
https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971511329.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Италия
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ
La Reppublica: солдаты ВСУ массово дезертируют с передовой