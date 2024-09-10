Рейтинг@Mail.ru
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/begstvo-1971724864.html
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ
Массовое дезертирство солдат превратилось в большую проблему для ВСУ, пишет итальянская газета La Reppublica. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T02:14
2024-09-10T02:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Массовое дезертирство солдат превратилось в большую проблему для ВСУ, пишет итальянская газета La Reppublica."Они бегут. &lt;...&gt; Солдаты уже не выдерживают. &lt;...&gt; Моральный дух некоторых пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали большой проблемой для генерального штаба и правительства", — говорится в статье.По данным издания, за первые четыре месяца 2024 года общее число уголовных дел за оставление воинской части и дезертирство на Украине превысило 17 тысяч. При этом украинских военных не останавливают даже тюремные сроки до 12 лет.Как отметили авторы материала, массовое бегство солдат значительно затрудняет любые попытки Киева стабилизировать фронт или пойти в собственное наступление."Можно иметь F-16 и HIMARS, но без автоматов Калашникова и тех, кто ими владеет, войны невозможно выиграть или даже сыграть вничью. А кандидатов на них (автоматы. — Прим. ред.) мало: лучше чистить сортир в киевской камере, чем служить стране в окопах под минометными обстрелами", — подчеркнули в издании.Как сообщали ранее украинские СМИ, число случаев дезертирства и самовольного оставления части в первые семь месяцев 2024 года достигло 37 тысяч. По словам депутата Верховной рады Руслана Горбенко, общее число уголовных дел по этим статьям с начала конфликта с Россией превысило 80 тысяч.
https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971511329.html
https://ria.ru/20240909/dezertiry-1971655842.html
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Италия
"Лучше чистить сортир". На Западе рассказали о массовом бегстве солдат ВСУ

La Reppublica: солдаты ВСУ массово дезертируют с передовой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Массовое дезертирство солдат превратилось в большую проблему для ВСУ, пишет итальянская газета La Reppublica.
"Они бегут. <...> Солдаты уже не выдерживают. <...> Моральный дух некоторых пехотинцев ослаб настолько, что дезертирство и побеги стали большой проблемой для генерального штаба и правительства", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому
Вчера, 07:28
По данным издания, за первые четыре месяца 2024 года общее число уголовных дел за оставление воинской части и дезертирство на Украине превысило 17 тысяч. При этом украинских военных не останавливают даже тюремные сроки до 12 лет.
Как отметили авторы материала, массовое бегство солдат значительно затрудняет любые попытки Киева стабилизировать фронт или пойти в собственное наступление.
"Можно иметь F-16 и HIMARS, но без автоматов Калашникова и тех, кто ими владеет, войны невозможно выиграть или даже сыграть вничью. А кандидатов на них (автоматы. — Прим. ред.) мало: лучше чистить сортир в киевской камере, чем служить стране в окопах под минометными обстрелами", — подчеркнули в издании.
Как сообщали ранее украинские СМИ, число случаев дезертирства и самовольного оставления части в первые семь месяцев 2024 года достигло 37 тысяч. По словам депутата Верховной рады Руслана Горбенко, общее число уголовных дел по этим статьям с начала конфликта с Россией превысило 80 тысяч.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Зеленский нам врет?" Украинскую журналистку ужаснуло происходящее в ВСУ
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала