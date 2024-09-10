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Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием - РИА Новости, 10.09.2024
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15:20 10.09.2024 (обновлено: 15:37 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/bayden-1971853449.html
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием - РИА Новости, 10.09.2024
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
Президент США Джо Байден планирует в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:20
2024-09-10T15:37
в мире
россия
вооруженные силы украины
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции.&quot;Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины. — Прим. ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом&quot;, — сказал он.Так дипломат прокомментировал возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.Блинкен отметил, что Байден и Стармер получат позиции по этому вопросу для дальнейшего обсуждения.&quot;Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу&quot;, — отметил он.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, джо байден
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием

Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по России

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции.
«

"Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины. — Прим. ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом", — сказал он.

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Так дипломат прокомментировал возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.
Блинкен отметил, что Байден и Стармер получат позиции по этому вопросу для дальнейшего обсуждения.
«

"Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу", — отметил он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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В миреРоссияВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
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