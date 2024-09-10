https://ria.ru/20240910/bayden-1971853449.html

Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием

Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием - РИА Новости, 10.09.2024

Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием

Президент США Джо Байден планирует в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:20

2024-09-10T15:20

2024-09-10T15:37

в мире

россия

вооруженные силы украины

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции."Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины. — Прим. ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом", — сказал он.Так дипломат прокомментировал возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.Блинкен отметил, что Байден и Стармер получат позиции по этому вопросу для дальнейшего обсуждения."Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу", — отметил он.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.

https://ria.ru/20240910/nato-1971690441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вооруженные силы украины, джо байден