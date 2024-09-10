Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить по России дальнобойным оружием
Байден и Стармер обсудят разрешение ВСУ бить дальнобойным оружием по России
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции.
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"Мы собираемся посмотреть и послушать (представителей Украины. — Прим. ред.), а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо, каковы цели украинских партнеров на недели и месяцы вперед и как мы можем поддержать их наилучшим образом", — сказал он.
Так дипломат прокомментировал возможность разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.
Блинкен отметил, что Байден и Стармер получат позиции по этому вопросу для дальнейшего обсуждения.
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"Я полностью ожидаю, что это будет частью их разговора в пятницу", — отметил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.