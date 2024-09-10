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В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар"* - РИА Новости, 10.09.2024
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08:59 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/aydar-1971746257.html
В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар"*
В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар"* - РИА Новости, 10.09.2024
В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар"*
Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в региональном отделении ведомства. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:59
2024-09-10T08:59
россия
луганская народная республика
украина
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в региональном отделении ведомства. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"*, - сообщили в УФСБ по республике. Уточняется, что житель Новоайдарского района в 2017-2018 годах добровольно принял участие в боевых действиях против мирного населения на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в составе украинских неонацистских формирований. В ведомстве заявили, что в отношении экс-боевика возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Фигурант задержан.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240910/ukraina-1971735115.html
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россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, украина, происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Происшествия
В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар"*

В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар", возбуждено уголовное дело

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в региональном отделении ведомства.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"*, - сообщили в УФСБ по республике.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Уточняется, что житель Новоайдарского района в 2017-2018 годах добровольно принял участие в боевых действиях против мирного населения на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в составе украинских неонацистских формирований.
В ведомстве заявили, что в отношении экс-боевика возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Фигурант задержан.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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