https://ria.ru/20240910/aydar-1971746257.html

В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар"*

В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар"* - РИА Новости, 10.09.2024

В ЛНР задержали бывшего боевика батальона "Айдар"*

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в региональном отделении ведомства. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:59

2024-09-10T08:59

2024-09-10T08:59

россия

луганская народная республика

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 сен – РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике задержали экс-боевика батальона "Айдар"*, сообщили РИА Новости в региональном отделении ведомства. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность бывшего гражданина Украины, участника националистического батальона "Айдар"*, - сообщили в УФСБ по республике. Уточняется, что житель Новоайдарского района в 2017-2018 годах добровольно принял участие в боевых действиях против мирного населения на территории Луганской и Донецкой Народных Республик в составе украинских неонацистских формирований. В ведомстве заявили, что в отношении экс-боевика возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Фигурант задержан.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240910/ukraina-1971735115.html

https://ria.ru/20240909/sholts-1971708542.html

россия

луганская народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганская народная республика, украина, происшествия