https://ria.ru/20240910/avtobus-1971883044.html

В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с бензовозом - РИА Новости, 10.09.2024

В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

Автобус столкнулся с бензовозом на трассе в Свердловской области, пострадали пять пассажиров, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:40

2024-09-10T16:40

2024-09-10T16:49

свердловская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валерий горелых

богданович

происшествия

авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Автобус столкнулся с бензовозом на трассе в Свердловской области, пострадали пять пассажиров, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По его данным, ДТП с участием междугороднего автобуса №125 сообщением "Сухой Лог - Богданович" с бензовозом, который незадолго до этого слил большой объем топлива на местной АЗС, произошло на 93-м километре федеральной трассы "Екатеринбург- Тюмень"."В результате столкновения чудом обошлось без жертв. По предварительным данным, различные травмы получили пять пассажиров автобуса, один из них 15-летний мальчик. Сейчас им на месте происшествия врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.По его словам, возможной причиной аварии могла стать невнимательность водителя тягача, который решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.В салоне автобуса находились порядка 20 пассажиров, решается вопрос об их доставке до пункта назначения, добавил Горелых. После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака. На место прибыли и работают несколько нарядов Госавтоинспекции ОВД Богдановича, а также огнеборцы районной МЧС.

https://ria.ru/20240906/dtp-1971122165.html

https://ria.ru/20240906/sud-1970963057.html

свердловская область

богданович

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свердловская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий горелых, богданович, происшествия, авто