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В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с бензовозом - РИА Новости, 10.09.2024
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16:40 10.09.2024 (обновлено: 16:49 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/avtobus-1971883044.html
В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с бензовозом
В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с бензовозом - РИА Новости, 10.09.2024
В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с бензовозом
Автобус столкнулся с бензовозом на трассе в Свердловской области, пострадали пять пассажиров, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:40
2024-09-10T16:49
свердловская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий горелых
богданович
происшествия
авто
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Автобус столкнулся с бензовозом на трассе в Свердловской области, пострадали пять пассажиров, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По его данным, ДТП с участием междугороднего автобуса №125 сообщением "Сухой Лог - Богданович" с бензовозом, который незадолго до этого слил большой объем топлива на местной АЗС, произошло на 93-м километре федеральной трассы "Екатеринбург- Тюмень"."В результате столкновения чудом обошлось без жертв. По предварительным данным, различные травмы получили пять пассажиров автобуса, один из них 15-летний мальчик. Сейчас им на месте происшествия врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.По его словам, возможной причиной аварии могла стать невнимательность водителя тягача, который решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.В салоне автобуса находились порядка 20 пассажиров, решается вопрос об их доставке до пункта назначения, добавил Горелых. После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака. На место прибыли и работают несколько нарядов Госавтоинспекции ОВД Богдановича, а также огнеборцы районной МЧС.
https://ria.ru/20240906/dtp-1971122165.html
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свердловская область
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свердловская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий горелых, богданович, происшествия, авто
Свердловская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валерий Горелых, Богданович, Происшествия, Авто
В Свердловской области пассажирский автобус столкнулся с бензовозом

В Свердловской области автобус столкнулся с бензовозом, пять человек пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Автобус столкнулся с бензовозом на трассе в Свердловской области, пострадали пять пассажиров, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, ДТП с участием междугороднего автобуса №125 сообщением "Сухой Лог - Богданович" с бензовозом, который незадолго до этого слил большой объем топлива на местной АЗС, произошло на 93-м километре федеральной трассы "Екатеринбург- Тюмень".
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"В результате столкновения чудом обошлось без жертв. По предварительным данным, различные травмы получили пять пассажиров автобуса, один из них 15-летний мальчик. Сейчас им на месте происшествия врачи оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возможной причиной аварии могла стать невнимательность водителя тягача, который решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.
В салоне автобуса находились порядка 20 пассажиров, решается вопрос об их доставке до пункта назначения, добавил Горелых. После сильного удара у бензовоза произошла утечка топлива из бензобака. На место прибыли и работают несколько нарядов Госавтоинспекции ОВД Богдановича, а также огнеборцы районной МЧС.
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Свердловская областьСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Валерий ГорелыхБогдановичПроисшествияАвто
 
 
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