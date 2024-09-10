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В ДТП с автобусом в Якутии пострадали около 20 человек - РИА Новости, 10.09.2024
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08:11 10.09.2024 (обновлено: 08:29 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/avtobus-1971741413.html
В ДТП с автобусом в Якутии пострадали около 20 человек
В ДТП с автобусом в Якутии пострадали около 20 человек - РИА Новости, 10.09.2024
В ДТП с автобусом в Якутии пострадали около 20 человек
Автобус с более чем 20 пассажирами перевернулся на федеральной трассе "Лена" в Якутии, сообщает госавтоинспекция республики. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:11
2024-09-10T08:29
происшествия
алданский район
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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Автобус с более чем 20 пассажирами перевернулся на федеральной трассе "Лена" в Якутии, сообщает госавтоинспекция республики.ДТП произошло во вторник в Алданском районе."В районе 520 километра произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в салоне которого находились более 20 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ГИБДД республики.К месту происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции Алданского района и службы спасения.
https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html
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происшествия, алданский район
Происшествия, Алданский район
В ДТП с автобусом в Якутии пострадали около 20 человек

При съезде автобуса с трассы в Якутии пострадали около 20 человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Автобус с более чем 20 пассажирами перевернулся на федеральной трассе "Лена" в Якутии, сообщает госавтоинспекция республики.
ДТП произошло во вторник в Алданском районе.
«
"В районе 520 километра произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в салоне которого находились более 20 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ГИБДД республики.
К месту происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции Алданского района и службы спасения.
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ПроисшествияАлданский район
 
 
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