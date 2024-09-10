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В ДТП с автобусом в Якутии пострадали около 20 человек

В ДТП с автобусом в Якутии пострадали около 20 человек - РИА Новости, 10.09.2024

В ДТП с автобусом в Якутии пострадали около 20 человек

Автобус с более чем 20 пассажирами перевернулся на федеральной трассе "Лена" в Якутии, сообщает госавтоинспекция республики. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:11

2024-09-10T08:11

2024-09-10T08:29

происшествия

алданский район

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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Автобус с более чем 20 пассажирами перевернулся на федеральной трассе "Лена" в Якутии, сообщает госавтоинспекция республики.ДТП произошло во вторник в Алданском районе."В районе 520 километра произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в салоне которого находились более 20 пассажиров. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ГИБДД республики.К месту происшествия выехали сотрудники госавтоинспекции Алданского района и службы спасения.

https://ria.ru/20240908/dtp-1971352388.html

алданский район

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, алданский район