https://ria.ru/20240910/ataka-1971843283.html
Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское
Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское - РИА Новости, 10.09.2024
Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя атаку беспилотников на Раменское, заявил, что за все теракты киевский режим ответит... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:43
2024-09-10T14:43
2024-09-10T14:43
происшествия
леонид слуцкий (политик)
андрей воробьев
атака украинских бпла в раменском
раменское
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя атаку беспилотников на Раменское, заявил, что за все теракты киевский режим ответит сполна. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. "Жителям Раменского выражаем самую искреннюю поддержку. Враг пытается посеять панику среди нас, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна", - сказал Cлуцкий РИА Новости. Слуцкий отметил, что атака беспилотников на Раменское – новый террористический акт "фашиствующей хунты Зеленского". "Терпя поражение за поражением на поле боя, укронацисты решили сместить "театр военных действий" на жилые кварталы и напасть на спящих мирных жителей. Это полное нарушение всех норм гуманитарного международного права, но в этом вся сущность террористического режима кровавого клоуна", - заключил депутат.
https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971747958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, леонид слуцкий (политик), андрей воробьев, атака украинских бпла в раменском, раменское
Происшествия, Леонид Слуцкий (политик), Андрей Воробьев, Атака украинских БПЛА в Раменском, Раменское
Слуцкий прокомментировал атаку БПЛА на Раменское
Слуцкий об атаке в Раменском: за все теракты киевский режим ответит сполна
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя атаку беспилотников на Раменское, заявил, что за все теракты киевский режим ответит сполна.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
"Жителям Раменского выражаем самую искреннюю поддержку. Враг пытается посеять панику среди нас, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна", - сказал Cлуцкий РИА Новости.
Слуцкий отметил, что атака беспилотников на Раменское – новый террористический акт "фашиствующей хунты Зеленского".
"Терпя поражение за поражением на поле боя, укронацисты решили сместить "театр военных действий" на жилые кварталы и напасть на спящих мирных жителей. Это полное нарушение всех норм гуманитарного международного права, но в этом вся сущность террористического режима кровавого клоуна", - заключил депутат.