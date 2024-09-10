https://ria.ru/20240910/ataka-1971833822.html

Часть жителей пострадавшего дома в Раменском сегодня пустят в квартиры

Часть жителей пострадавшего дома в Раменском сегодня пустят в квартиры - РИА Новости, 10.09.2024

Часть жителей пострадавшего дома в Раменском сегодня пустят в квартиры

Жители 1-6 этажей пострадавшего дома на Спортивном проезде в Раменском смогут попасть в свои квартиры уже сегодня, чтобы забрать личные вещи и оценить... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:13

2024-09-10T14:13

2024-09-10T15:00

раменское

атака украинских бпла в раменском

происшествия

московская область (подмосковье)

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РАМЕНСКОЕ, 10 сен - РИА Новости. Жители 1-6 этажей пострадавшего дома на Спортивном проезде в Раменском смогут попасть в свои квартиры уже сегодня, чтобы забрать личные вещи и оценить обстановку, сообщил заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко."Мы сейчас будем делить жителей первого подъезда , Спортивной, 6, на две группы. Это жители первого-шестого этажа включительно. Эти квартиры менее пострадали. И туда Следственный комитет Московской области уже дает нам комиссионный доступ. Соответственно мы вас сейчас разобьем на группы. Собственники квартир первого этажа в присутствии инспектора жилищного надзора, представителя полиции, администрации, с ключами попадаем в свои квартиры. Есть возможность забрать личные вещи, посмотреть все ли в порядке", - сказал Векленко журналистам и жителям пострадавшего дома.По его словам, при необходимости, в квартирах где собственники отсутствуют, специалисты будут взламывать двери, так как в доме пострадали внутренние инженерные сети, и их необходимо быстро восстановить."Как только выше 6-го этажа Следственный комитет даст возможность в комиссионном попасть, значит, мы будем с вами связываться, вы приходите с ключами, мы в составе комиссии попадаем в эти квартиры. Пока доступ выше 6-го этажа закрыт, там ведутся следственные действия", - сказал Векленко.Замглавы добавил, что решение об открытии квартир с 6 этажа и выше будет принято к 20.00 сегодняшнего дня.

https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971832620.html

раменское

московская область (подмосковье)

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Пострадавшие рассказали об атаке БПЛА в Раменском Пострадавший после атаки беспилотника в Раменском Александр Ли рассказал, обернувшись в сторону окна, увидел огненный шар. Жена сказала, что Александр успел закрыть ее, затем произошел взрыв. 2024-09-10T14:13 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

раменское, атака украинских бпла в раменском, происшествия, московская область (подмосковье)