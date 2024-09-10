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Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника - РИА Новости, 10.09.2024
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08:32 10.09.2024 (обновлено: 11:06 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html
Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника
Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника - РИА Новости, 10.09.2024
Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника
Жительница дома в подмосковном Раменском, в который попал беспилотник, рассказала РИА Новости, что проснулась вместе со своей семьей в 4.10 утра и увидела дым,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:32
2024-09-10T11:06
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
подольск
андрей воробьев
вооруженные силы украины
домодедово (аэропорт)
атака украинских бпла в раменском
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РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен - РИА Новости. Жительница дома в подмосковном Раменском, в который попал беспилотник, рассказала РИА Новости, что проснулась вместе со своей семьей в 4.10 утра и увидела дым, её отец пытался помочь эвакуировать людей из горевших квартир. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. "Мы с семьей проснулись в 4.10 утра от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11 и 12 этаж", - рассказала Валерия. Она добавила, что в этот момент на улице уже собрались жители дома, а когда приехали пожарные, они поднялись на 11 и 12 этажи, но зайти в квартиры было сложно. "Потом папа не выдержал, он надышался гарью, не выдержал и пошел обратно... Он вышел на улицу, перезвонил нам, сказал выходить", - рассказала Валерия. По её словам, к этому моменту уже приехали полицейские, на улице уже было много людей. "Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив - на Высоковольтную (улицу)", - рассказала она. После этого на улицу вышли её мама и младшая сестра. "Когда мы уже хотели обратно в дом зайти, нам сказали никуда не заходить, даже на территорию нашего жилого комплекса. Даже тем, кто живёт не в первом подъезде, то есть во втором, третьем, четвёртом. Нам сказали никуда не заходить…. Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были", - рассказала Валерия. Она добавила, что знает людей из первого подъезда, квартиры которых были повреждены обломками, для всех это "большой стресс".
https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html
раменское
московская область (подмосковье)
подольск
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Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник
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происшествия, раменское, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, вооруженные силы украины, домодедово (аэропорт), атака украинских бпла в раменском
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье), Подольск, Андрей Воробьев, Вооруженные силы Украины, Домодедово (аэропорт), Атака украинских БПЛА в Раменском
Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника

Жительница дома в Раменском, пострадавшего от БПЛА, рассказала об атаке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Раменском
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия атаки БПЛА в Раменском
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РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен - РИА Новости. Жительница дома в подмосковном Раменском, в который попал беспилотник, рассказала РИА Новости, что проснулась вместе со своей семьей в 4.10 утра и увидела дым, её отец пытался помочь эвакуировать людей из горевших квартир.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
"Мы с семьей проснулись в 4.10 утра от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11 и 12 этаж", - рассказала Валерия.
Она добавила, что в этот момент на улице уже собрались жители дома, а когда приехали пожарные, они поднялись на 11 и 12 этажи, но зайти в квартиры было сложно.
"Потом папа не выдержал, он надышался гарью, не выдержал и пошел обратно... Он вышел на улицу, перезвонил нам, сказал выходить", - рассказала Валерия.
По её словам, к этому моменту уже приехали полицейские, на улице уже было много людей.
"Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив - на Высоковольтную (улицу)", - рассказала она. После этого на улицу вышли её мама и младшая сестра.
"Когда мы уже хотели обратно в дом зайти, нам сказали никуда не заходить, даже на территорию нашего жилого комплекса. Даже тем, кто живёт не в первом подъезде, то есть во втором, третьем, четвёртом. Нам сказали никуда не заходить…. Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были", - рассказала Валерия.
Она добавила, что знает людей из первого подъезда, квартиры которых были повреждены обломками, для всех это "большой стресс".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Воробьев уточнил информацию о жертве атаки БПЛА в Раменском
06:50
 
ПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)ПодольскАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныДомодедово (аэропорт)Атака украинских БПЛА в Раменском
 
 
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