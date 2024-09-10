https://ria.ru/20240910/ataka-1971743307.html

Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника

Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника - РИА Новости, 10.09.2024

Жительница дома в Раменском рассказала об атаке беспилотника

Жительница дома в подмосковном Раменском, в который попал беспилотник, рассказала РИА Новости, что проснулась вместе со своей семьей в 4.10 утра и увидела дым,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:32

2024-09-10T08:32

2024-09-10T11:06

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

подольск

андрей воробьев

вооруженные силы украины

домодедово (аэропорт)

атака украинских бпла в раменском

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РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен - РИА Новости. Жительница дома в подмосковном Раменском, в который попал беспилотник, рассказала РИА Новости, что проснулась вместе со своей семьей в 4.10 утра и увидела дым, её отец пытался помочь эвакуировать людей из горевших квартир. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. "Мы с семьей проснулись в 4.10 утра от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил то, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу. Он прибежал к первому подъезду и увидел то, что там горит 11 и 12 этаж", - рассказала Валерия. Она добавила, что в этот момент на улице уже собрались жители дома, а когда приехали пожарные, они поднялись на 11 и 12 этажи, но зайти в квартиры было сложно. "Потом папа не выдержал, он надышался гарью, не выдержал и пошел обратно... Он вышел на улицу, перезвонил нам, сказал выходить", - рассказала Валерия. По её словам, к этому моменту уже приехали полицейские, на улице уже было много людей. "Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив - на Высоковольтную (улицу)", - рассказала она. После этого на улицу вышли её мама и младшая сестра. "Когда мы уже хотели обратно в дом зайти, нам сказали никуда не заходить, даже на территорию нашего жилого комплекса. Даже тем, кто живёт не в первом подъезде, то есть во втором, третьем, четвёртом. Нам сказали никуда не заходить…. Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были", - рассказала Валерия. Она добавила, что знает людей из первого подъезда, квартиры которых были повреждены обломками, для всех это "большой стресс".

https://ria.ru/20240910/zhertva-1971736287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник Обстановка в Раменском, где в жилой дом попал беспилотник 2024-09-10T08:32 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, раменское, московская область (подмосковье), подольск, андрей воробьев, вооруженные силы украины, домодедово (аэропорт), атака украинских бпла в раменском