https://ria.ru/20240910/armeniya-1971810045.html

Мирзоян оценил роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе

Мирзоян оценил роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе - РИА Новости, 10.09.2024

Мирзоян оценил роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе

Россия сыграла конструктивную роль в армяно-азербайджанском мирном процессе, при этом отметив, что интересы и видения Москвы не обязательно всегда должны... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:57

2024-09-10T12:57

2024-09-10T12:58

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ЕРЕВАН, 10 сен - РИА Новости. Россия сыграла конструктивную роль в армяно-азербайджанском мирном процессе, при этом отметив, что интересы и видения Москвы не обязательно всегда должны совпадать с позицией Еревана, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. "Россия уже сыграла очень конструктивную роль. Россия была страной, которая достигла успеха в подписании документа о прекращении огня после войны 2020 года (эскалации конфликта в Карабахе - ред.). Россия - это страна, которая начала посреднический процесс, приведший Армению и Азербайджан за стол переговоров. Эта роль впоследствии была продолжена США, ЕС, другими странами и партнерами, такими как Франция и Германия. Я хочу напомнить про мою недавнюю встречу с азербайджанским коллегой в Казахстане", - сказал Мирзоян в ходе международной конференции "Ереванский диалог" в армянской столице. По его словам, армянская сторона благодарны всем странам, которые пытаются сблизить позиции Армении и Азербайджана. "Но мы понимаем, что у всех стран есть свои интересы и эти интересы не обязательно должны всегда совпадать с интересами Армении или Азербайджана. Не обязательно, чтобы видения Армении и России всегда совпадали", -отметил Мирзоян. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240906/aliev-1971071046.html

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