В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки
В Красноярском крае задержали неонацистов, готовивших нападения на нерусских
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Восемь участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских, задержаны Красноярском крае, подозреваемым от 16 до 19 лет, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы "антифашисты" и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем молодые люди объединились с целью подготовки преступлений экстремистской направленности на территории Красноярского края.
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Задержанные организовали встречи для пропаганды насилия и создали чат в мессенджере для координации действий. Четверо из них также причастны к нападению на гражданина по национальному признаку и к нанесению националистических граффити в Железногорске, уточняют в региональном следкоме.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей города Красноярска и ЗАТО город Железногорск в возрасте от 16 до 19 лет. Четверо из них подозреваются в организации и руководстве экстремистским сообществом, остальные - в участии в экстремистском сообществе", - говорится в сообщении.
Задержания силовики произвели во вторник. В ходе обысков у фигурантов были изъяты предметы с символикой экстремизма, а также оружие, которое планировалось использовать для нападений: пневматическая винтовка, пневматический пистолет, патроны, мачете, различные ножи, кастеты, перцовые баллончики и бейсбольная бита. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела и устанавливать других участников сообщества.
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
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