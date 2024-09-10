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В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки - РИА Новости, 10.09.2024
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10:01 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/arest-1971758345.html
В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки
В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки - РИА Новости, 10.09.2024
В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки
Восемь участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских, задержаны Красноярском крае, подозреваемым от 16 до 19 лет, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:01
2024-09-10T10:01
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Восемь участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских, задержаны Красноярском крае, подозреваемым от 16 до 19 лет, сообщает региональный главк СК РФ. По данным ведомства, в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы "антифашисты" и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем молодые люди объединились с целью подготовки преступлений экстремистской направленности на территории Красноярского края. Задержанные организовали встречи для пропаганды насилия и создали чат в мессенджере для координации действий. Четверо из них также причастны к нападению на гражданина по национальному признаку и к нанесению националистических граффити в Железногорске, уточняют в региональном следкоме. "Возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей города Красноярска и ЗАТО город Железногорск в возрасте от 16 до 19 лет. Четверо из них подозреваются в организации и руководстве экстремистским сообществом, остальные - в участии в экстремистском сообществе", - говорится в сообщении. Задержания силовики произвели во вторник. В ходе обысков у фигурантов были изъяты предметы с символикой экстремизма, а также оружие, которое планировалось использовать для нападений: пневматическая винтовка, пневматический пистолет, патроны, мачете, различные ножи, кастеты, перцовые баллончики и бейсбольная бита. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела и устанавливать других участников сообщества.
https://ria.ru/20220806/arest-1807741403.html
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происшествия, железногорск , красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Железногорск , Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки

В Красноярском крае задержали неонацистов, готовивших нападения на нерусских

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Восемь участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских, задержаны Красноярском крае, подозреваемым от 16 до 19 лет, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным ведомства, в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы "антифашисты" и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем молодые люди объединились с целью подготовки преступлений экстремистской направленности на территории Красноярского края.
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Задержанные организовали встречи для пропаганды насилия и создали чат в мессенджере для координации действий. Четверо из них также причастны к нападению на гражданина по национальному признаку и к нанесению националистических граффити в Железногорске, уточняют в региональном следкоме.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей города Красноярска и ЗАТО город Железногорск в возрасте от 16 до 19 лет. Четверо из них подозреваются в организации и руководстве экстремистским сообществом, остальные - в участии в экстремистском сообществе", - говорится в сообщении.
Задержания силовики произвели во вторник. В ходе обысков у фигурантов были изъяты предметы с символикой экстремизма, а также оружие, которое планировалось использовать для нападений: пневматическая винтовка, пневматический пистолет, патроны, мачете, различные ножи, кастеты, перцовые баллончики и бейсбольная бита. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела и устанавливать других участников сообщества.
Задержание в Крыму членов неонацистской группировки Белая Масть - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Источник: в Крыму разгромили ячейку неонацистской группировки
18 апреля, 19:41
 
ПроисшествияЖелезногорскКрасноярский крайКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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