https://ria.ru/20240910/arest-1971758345.html

В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки

В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки - РИА Новости, 10.09.2024

В Красноярском крае задержали восемь участников неонацистской группировки

Восемь участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских, задержаны Красноярском крае, подозреваемым от 16 до 19 лет, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:01

2024-09-10T10:01

2024-09-10T10:01

происшествия

железногорск

красноярский край

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 10 сен – РИА Новости. Восемь участников неонацистской группировки, планировавшей нападения на нерусских, задержаны Красноярском крае, подозреваемым от 16 до 19 лет, сообщает региональный главк СК РФ. По данным ведомства, в 2024 году двое жителей Красноярска создали экстремистское сообщество с целью совершения преступлений в отношении представителей социальной группы "антифашисты" и лиц нерусской национальности, аналогичную группу параллельно создали двое жителей Железногорска. Затем молодые люди объединились с целью подготовки преступлений экстремистской направленности на территории Красноярского края. Задержанные организовали встречи для пропаганды насилия и создали чат в мессенджере для координации действий. Четверо из них также причастны к нападению на гражданина по национальному признаку и к нанесению националистических граффити в Железногорске, уточняют в региональном следкоме. "Возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей города Красноярска и ЗАТО город Железногорск в возрасте от 16 до 19 лет. Четверо из них подозреваются в организации и руководстве экстремистским сообществом, остальные - в участии в экстремистском сообществе", - говорится в сообщении. Задержания силовики произвели во вторник. В ходе обысков у фигурантов были изъяты предметы с символикой экстремизма, а также оружие, которое планировалось использовать для нападений: пневматическая винтовка, пневматический пистолет, патроны, мачете, различные ножи, кастеты, перцовые баллончики и бейсбольная бита. Следствие продолжает выяснять все обстоятельства дела и устанавливать других участников сообщества.

https://ria.ru/20220806/arest-1807741403.html

https://ria.ru/20240418/neonatsizm-1940893506.html

железногорск

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, железногорск , красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)