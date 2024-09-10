https://ria.ru/20240910/apple-1971792192.html
Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро
Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро - РИА Новости, 10.09.2024
Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро
Суд Евросоюза в Люксембурге окончательно утвердил во вторник решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро неуплаченных налогов в Ирландии,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T11:55
2024-09-10T11:55
2024-09-10T11:55
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БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге окончательно утвердил во вторник решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро неуплаченных налогов в Ирландии, говорится в пресс-релизе суда. "Суд принял окончательный вердикт по данному спору, подтвердив решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которая должна быть возвращена государству", - говорится в документе. В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы. Ранее суд общей юрисдикции Евросоюза отменял решение Европейской комиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов, которые, по мнению Брюсселя, недополучила Ирландия.
https://ria.ru/20240806/aktsii-1964299152.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирландия, люксембург (округ), брюссель, apple, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Ирландия, Люксембург (округ), Брюссель, Apple, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро
Суд ЕС подтвердил взыскание с Apple 13 миллиардов евро налогов в Ирландии
БРЮССЕЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Суд Евросоюза в Люксембурге окончательно утвердил во вторник решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро неуплаченных налогов в Ирландии, говорится в пресс-релизе суда.
"Суд принял окончательный вердикт по данному спору, подтвердив решение Европейской комиссии от 2016 года: Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которая должна быть возвращена государству", - говорится в документе.
В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы.
Ранее суд общей юрисдикции Евросоюза отменял решение Европейской комиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов, которые, по мнению Брюсселя
, недополучила Ирландия.