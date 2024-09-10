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Маск отреагировал на смерть Джеймса Эрл Джонса, давшего голос Дарту Вейдеру - РИА Новости, 10.09.2024
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03:14 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/akter-1971727281.html
Маск отреагировал на смерть Джеймса Эрл Джонса, давшего голос Дарту Вейдеру
Маск отреагировал на смерть Джеймса Эрл Джонса, давшего голос Дарту Вейдеру - РИА Новости, 10.09.2024
Маск отреагировал на смерть Джеймса Эрл Джонса, давшего голос Дарту Вейдеру
Ушедший из жизни американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", был великолепным, уверен предприниматель и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:14
2024-09-10T03:14
илон маск
джордж лукас
lucasfilm
дарт вейдер ("звездные войны")
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ушедший из жизни американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", был великолепным, уверен предприниматель и миллиардер Илон Маск. "Покойся с миром, он был великолепным", - написал Маск в соцсети Х, отреагировав на смерть Джонса. Ранее портал Deadline со ссылкой на представителей Джонса сообщил, что актер скончался в возрасте 93 лет. Джонс получил почетного "Оскара" в 2012 году. Он сыграл в таких фильмах, как "Поездка в Америку" (1988), "Лучшие из лучших" (1989), а также "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963). "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
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илон маск, джордж лукас, lucasfilm, дарт вейдер ("звездные войны")
Илон Маск, Джордж Лукас, Lucasfilm, Дарт Вейдер ("Звездные войны")
Маск отреагировал на смерть Джеймса Эрл Джонса, давшего голос Дарту Вейдеру

Маск отреагировал на смерть актера Джеймса Эрл Джонса, назвав его великолепным

© AP Photo / Rick RycroftАктер Джеймс Эрл Джонс
Актер Джеймс Эрл Джонс - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Актер Джеймс Эрл Джонс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ушедший из жизни американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", был великолепным, уверен предприниматель и миллиардер Илон Маск.
"Покойся с миром, он был великолепным", - написал Маск в соцсети Х, отреагировав на смерть Джонса.
Ранее портал Deadline со ссылкой на представителей Джонса сообщил, что актер скончался в возрасте 93 лет.
Джонс получил почетного "Оскара" в 2012 году. Он сыграл в таких фильмах, как "Поездка в Америку" (1988), "Лучшие из лучших" (1989), а также "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963).
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
 
Илон МаскДжордж ЛукасLucasfilmДарт Вейдер ("Звездные войны")
 
 
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