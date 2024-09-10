https://ria.ru/20240910/akter-1971727281.html

Маск отреагировал на смерть Джеймса Эрл Джонса, давшего голос Дарту Вейдеру

Маск отреагировал на смерть Джеймса Эрл Джонса, давшего голос Дарту Вейдеру - РИА Новости, 10.09.2024

Маск отреагировал на смерть Джеймса Эрл Джонса, давшего голос Дарту Вейдеру

Ушедший из жизни американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", был великолепным, уверен предприниматель и... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:14

2024-09-10T03:14

2024-09-10T03:14

илон маск

джордж лукас

lucasfilm

дарт вейдер ("звездные войны")

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ушедший из жизни американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны", был великолепным, уверен предприниматель и миллиардер Илон Маск. "Покойся с миром, он был великолепным", - написал Маск в соцсети Х, отреагировав на смерть Джонса. Ранее портал Deadline со ссылкой на представителей Джонса сообщил, что актер скончался в возрасте 93 лет. Джонс получил почетного "Оскара" в 2012 году. Он сыграл в таких фильмах, как "Поездка в Америку" (1988), "Лучшие из лучших" (1989), а также "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1963). "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, джордж лукас, lucasfilm, дарт вейдер ("звездные войны")