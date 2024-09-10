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Проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС ограничат - РИА Новости, 10.09.2024
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16:28 10.09.2024 (обновлено: 16:31 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/aes-1971877868.html
Проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС ограничат
Проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС ограничат - РИА Новости, 10.09.2024
Проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС ограничат
В Курской области в условиях режима КТО принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:28
2024-09-10T16:31
курская аэс
специальная военная операция на украине
россия
курская область
курчатовский район
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Курской области в условиях режима КТО принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов."В условиях действующего в регионе режима КТО для обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС", - написал он.По словам Смирнова, маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района. Он отметил, что для информирования жителей установят специальные таблички и указатели.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240908/alaudinov-1971414779.html
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курская аэс, россия, курская область, курчатовский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Курская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Курчатовский район, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС ограничат

В Курской области ограничат проезд транзитного транспорта через промзону АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция в Курчатове. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Курской области в условиях режима КТО принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
"В условиях действующего в регионе режима КТО для обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС", - написал он.
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По словам Смирнова, маршрут объезда будет проходить через поселок Иванино Курчатовского района. Он отметил, что для информирования жителей установят специальные таблички и указатели.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 10 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,8 тысячи военных, 93 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСРоссияКурская областьКурчатовский районАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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