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Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы - РИА Новости, 10.09.2024
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15:59 10.09.2024 (обновлено: 16:13 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/aeroport-1971865202.html
Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы
Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы - РИА Новости, 10.09.2024
Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы
Большинство пассажиров, которые ожидали вылета своих рейсов из подмосковного аэропорта "Жуковский", направлены в гостиницы или другие аэропорты, а авиагавань... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:59
2024-09-10T16:13
атака украинских бпла в раменском
жуковский
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство пассажиров, которые ожидали вылета своих рейсов из подмосковного аэропорта "Жуковский", направлены в гостиницы или другие аэропорты, а авиагавань ожидает открытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Жуковского".Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили агентству, что осколки сбитого БПЛА упали в ночь на вторник на территории аэропорта, при этом жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов."Ожидаем открытия аэропорта. Информация о времени будет сообщена дополнительно. Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты", - рассказали в пресс-службе.
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атака украинских бпла в раменском, жуковский
Атака украинских БПЛА в Раменском, Жуковский
Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы

Пассажиров из "Жуковского" направили в гостиницы или другие аэропорты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта "Жуковский"
Здание аэропорта Жуковский - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание аэропорта "Жуковский". Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство пассажиров, которые ожидали вылета своих рейсов из подмосковного аэропорта "Жуковский", направлены в гостиницы или другие аэропорты, а авиагавань ожидает открытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Жуковского".
Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили агентству, что осколки сбитого БПЛА упали в ночь на вторник на территории аэропорта, при этом жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов.
"Ожидаем открытия аэропорта. Информация о времени будет сообщена дополнительно. Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты", - рассказали в пресс-службе.
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