https://ria.ru/20240910/aeroport-1971865202.html

Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы

Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы - РИА Новости, 10.09.2024

Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы

Большинство пассажиров, которые ожидали вылета своих рейсов из подмосковного аэропорта "Жуковский", направлены в гостиницы или другие аэропорты, а авиагавань... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:59

2024-09-10T15:59

2024-09-10T16:13

атака украинских бпла в раменском

жуковский

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство пассажиров, которые ожидали вылета своих рейсов из подмосковного аэропорта "Жуковский", направлены в гостиницы или другие аэропорты, а авиагавань ожидает открытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Жуковского".Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили агентству, что осколки сбитого БПЛА упали в ночь на вторник на территории аэропорта, при этом жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов."Ожидаем открытия аэропорта. Информация о времени будет сообщена дополнительно. Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты", - рассказали в пресс-службе.

https://radiosputnik.ru/20240910/bpla-1971827550.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

атака украинских бпла в раменском, жуковский