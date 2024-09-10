https://ria.ru/20240910/aeroport-1971865202.html
Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы
Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы - РИА Новости, 10.09.2024
Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы
Большинство пассажиров, которые ожидали вылета своих рейсов из подмосковного аэропорта "Жуковский", направлены в гостиницы или другие аэропорты, а авиагавань... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:59
2024-09-10T15:59
2024-09-10T16:13
атака украинских бпла в раменском
жуковский
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство пассажиров, которые ожидали вылета своих рейсов из подмосковного аэропорта "Жуковский", направлены в гостиницы или другие аэропорты, а авиагавань ожидает открытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Жуковского".Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили агентству, что осколки сбитого БПЛА упали в ночь на вторник на территории аэропорта, при этом жертв и пострадавших нет. В настоящее время на месте событий продолжается работа сотрудников правоохранительных органов."Ожидаем открытия аэропорта. Информация о времени будет сообщена дополнительно. Большинство пассажиров, ожидавших вылета из аэропорта Жуковский, размещены в гостиницах или направлены в другие аэропорты", - рассказали в пресс-службе.
https://radiosputnik.ru/20240910/bpla-1971827550.html
жуковский
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атака украинских бпла в раменском, жуковский
Атака украинских БПЛА в Раменском, Жуковский
Пассажиров из аэропорта "Жуковский" направили в гостиницы
Пассажиров из "Жуковского" направили в гостиницы или другие аэропорты