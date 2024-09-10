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Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару - РИА Новости, 10.09.2024
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08:47 10.09.2024 (обновлено: 08:51 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/aeroport-1971745100.html
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару - РИА Новости, 10.09.2024
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару
Самарский аэропорт принял пять авиарейсов, направлявшихся в Москву, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:47
2024-09-10T08:51
москва
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ташкент
бухара
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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Самарский аэропорт принял пять авиарейсов, направлявшихся в Москву, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Десятого сентября на запасной аэродром в Самару прибыли пять рейсов, следовавших в Москву из Ташкента, Бухары и Ашхабада. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщила собеседница агентства.Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html
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москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ташкент, бухара
Москва, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ташкент, Бухара
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару

Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТакси у здания аэропорта
Такси у здания аэропорта - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Такси у здания аэропорта. Архивное фото
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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Самарский аэропорт принял пять авиарейсов, направлявшихся в Москву, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Десятого сентября на запасной аэродром в Самару прибыли пять рейсов, следовавших в Москву из Ташкента, Бухары и Ашхабада. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщила собеседница агентства.
Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
Пострадавшие рассказали об атаке БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Территория вокруг дома в Раменском оцеплена
08:50
 
МоскваДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТашкентБухара
 
 
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