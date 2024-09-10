https://ria.ru/20240910/aeroport-1971745100.html

Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару

Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару - РИА Новости, 10.09.2024

Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару

Самарский аэропорт принял пять авиарейсов, направлявшихся в Москву, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T08:47

2024-09-10T08:47

2024-09-10T08:51

москва

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ташкент

бухара

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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Самарский аэропорт принял пять авиарейсов, направлявшихся в Москву, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Десятого сентября на запасной аэродром в Самару прибыли пять рейсов, следовавших в Москву из Ташкента, Бухары и Ашхабада. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщила собеседница агентства.Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.

https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html

москва

ташкент

бухара

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москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ташкент, бухара