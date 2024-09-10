https://ria.ru/20240910/aeroport-1971745100.html
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару - РИА Новости, 10.09.2024
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару
Самарский аэропорт принял пять авиарейсов, направлявшихся в Москву, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:47
2024-09-10T08:47
2024-09-10T08:51
москва
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ташкент
бухара
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САМАРА, 10 сен - РИА Новости. Самарский аэропорт принял пять авиарейсов, направлявшихся в Москву, с пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Десятого сентября на запасной аэродром в Самару прибыли пять рейсов, следовавших в Москву из Ташкента, Бухары и Ашхабада. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - сообщила собеседница агентства.Во вторник Росавиация подтвердила временные ограничения в трех аэропортах московского региона – Внуково, Жуковском и Домодедово. Ранее о временных ограничениях на фоне атаки БПЛА на Москву и Московскую область РИА Новости сообщали в пресс-службах трех авиагаваней.
https://ria.ru/20240910/territorija-1971745392.html
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москва, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ташкент, бухара
Москва, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ташкент, Бухара
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару
Пять авиарейсов, летевших в Москву, прибыли в Самару