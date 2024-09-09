https://ria.ru/20240909/zuby-1971503725.html
Стоматолог назвала три причины повышенной чувствительности зубов
Стоматолог назвала три причины повышенной чувствительности зубов - РИА Новости, 09.09.2024
Стоматолог назвала три причины повышенной чувствительности зубов
Повышенная чувствительность зубов может быть связана со строением эмали, пищевыми привычками, а также наличием эрозий, рассказала РИА Новости заведующая... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:36
2024-09-09T03:36
2024-09-09T03:36
общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Повышенная чувствительность зубов может быть связана со строением эмали, пищевыми привычками, а также наличием эрозий, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина. "Повышенная чувствительность зубов может возникать по нескольким причинам, первая - со строением эмали, то есть когда у человека достаточно чувствительная пористая эмаль. Вторая — это употребление пищи, содержащей кислоты. Третья — это эрозии и клиновидные дефекты", - сказала Назилина. Стоматолог отметила, что при периодически возникающей чувствительности зубов достаточно применять аппликационные гели и пасты, укрепляющие эмаль. Если причиной чувствительности стали клиновидные дефекты, эрозии, то следует обратиться к врачу, чтобы их закрыть, запломбировать. "Если это связано с потреблением каких-то определенных продуктов, то их нужно исключить и провести ремотерапию либо в домашних условиях, либо у врача. Ремотерапия — это минерализирующаяся терапия, аппликация с кальцием, фтором для укрепления эмали", - добавила собеседник.
https://ria.ru/20240609/zuby-1951714290.html
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общество
Стоматолог назвала три причины повышенной чувствительности зубов
Врач Назилина: наличие эрозий может вызвать повышенную чувствительность зубов
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Повышенная чувствительность зубов может быть связана со строением эмали, пищевыми привычками, а также наличием эрозий, рассказала РИА Новости заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.
«
"Повышенная чувствительность зубов может возникать по нескольким причинам, первая - со строением эмали, то есть когда у человека достаточно чувствительная пористая эмаль. Вторая — это употребление пищи, содержащей кислоты. Третья — это эрозии и клиновидные дефекты", - сказала Назилина.
Стоматолог отметила, что при периодически возникающей чувствительности зубов достаточно применять аппликационные гели и пасты, укрепляющие эмаль. Если причиной чувствительности стали клиновидные дефекты, эрозии, то следует обратиться к врачу, чтобы их закрыть, запломбировать.
"Если это связано с потреблением каких-то определенных продуктов, то их нужно исключить и провести ремотерапию либо в домашних условиях, либо у врача. Ремотерапия — это минерализирующаяся терапия, аппликация с кальцием, фтором для укрепления эмали", - добавила собеседник.