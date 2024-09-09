https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971514766.html

"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры

"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры - РИА Новости, 09.09.2024

"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры

Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, поскольку это означает победу Москвы в конфликте, заявил бизнесмен и бывший владелец... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:24

2024-09-09T08:24

2024-09-09T13:46

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, поскольку это означает победу Москвы в конфликте, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X."Украина уже на коленях, но еще сотня тысяч украинцев должна погибнуть ради Демократической партии. Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России, что приведет к неудаче Харрис на выборах. Байден и Харрис — омерзительные массовые убийцы", — написал Дотком.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20240908/cnn-1971359556.html

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