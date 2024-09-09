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"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры - РИА Новости, 09.09.2024
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08:24 09.09.2024 (обновлено: 13:46 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971514766.html
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры - РИА Новости, 09.09.2024
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры
Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, поскольку это означает победу Москвы в конфликте, заявил бизнесмен и бывший владелец... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:24
2024-09-09T13:46
в мире
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, поскольку это означает победу Москвы в конфликте, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.&quot;Украина уже на коленях, но еще сотня тысяч украинцев должна погибнуть ради Демократической партии. Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России, что приведет к неудаче Харрис на выборах. Байден и Харрис — омерзительные массовые убийцы&quot;, — написал Дотком.Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20240908/cnn-1971359556.html
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В мире, Россия, Германия, Москва, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Владимир Путин, Megaupload, НАТО, Политика
"Уже на коленях". В Германии объяснили отказ Зеленского идти на переговоры

Дотком: Зеленскому запрещают идти на мирные переговоры с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, поскольку это означает победу Москвы в конфликте, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в социальной сети X.
«

"Украина уже на коленях, но еще сотня тысяч украинцев должна погибнуть ради Демократической партии. Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России, что приведет к неудаче Харрис на выборах. Байден и Харрис — омерзительные массовые убийцы", — написал Дотком.

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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства также упомянул и отмену санкций против России.
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В миреРоссияГерманияМоскваВладимир ЗеленскийОлаф ШольцВладимир ПутинMegauploadНАТОПолитика
 
 
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