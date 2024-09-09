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"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 09.09.2024 (обновлено: 07:55 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971511329.html
"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому
"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 09.09.2024
"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому
Провал украинского наступления в Курской области может переполнить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству Владимиром Зеленским, такое мнение... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:28
2024-09-09T07:55
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
сша
донецкая народная республика
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провал украинского наступления в Курской области может переполнить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству Владимиром Зеленским, такое мнение высказал бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest."Злость украинцев на Зеленского &lt;...&gt; рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. &lt;...&gt; Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, украинцы все чаще винят главу киевского режима и его окружение в нарастающих проблемах Украины. При этом киевские элиты перестают скрывать свое презрение к политику-актеру."В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности", — заключил он.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
https://ria.ru/20240909/poteri-1971498741.html
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курская область
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в мире, курская область, сша, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, США, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому

NI: провал атаки на Курскую область грозит стать для Зеленского финальным ударом

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провал украинского наступления в Курской области может переполнить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству Владимиром Зеленским, такое мнение высказал бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest.
"Злость украинцев на Зеленского <...> рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. <...> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского", — отметил он.
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"За три дня". В ВСУ раскрыли масштабы потерь
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По словам эксперта, украинцы все чаще винят главу киевского режима и его окружение в нарастающих проблемах Украины. При этом киевские элиты перестают скрывать свое презрение к политику-актеру.
"В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности", — заключил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьСШАДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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