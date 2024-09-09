https://ria.ru/20240909/zelenskiy-1971511329.html

"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому

"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому - РИА Новости, 09.09.2024

"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому

Провал украинского наступления в Курской области может переполнить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству Владимиром Зеленским, такое мнение... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:28

2024-09-09T07:28

2024-09-09T07:55

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

сша

донецкая народная республика

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провал украинского наступления в Курской области может переполнить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству Владимиром Зеленским, такое мнение высказал бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest."Злость украинцев на Зеленского <...> рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. <...> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, украинцы все чаще винят главу киевского режима и его окружение в нарастающих проблемах Украины. При этом киевские элиты перестают скрывать свое презрение к политику-актеру."В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности", — заключил он.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.

https://ria.ru/20240909/poteri-1971498741.html

https://ria.ru/20240908/klimov-1971491476.html

курская область

сша

донецкая народная республика

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в мире, курская область, сша, донецкая народная республика, владимир зеленский, вооруженные силы украины