"Злость украинцев": в США заявили о финальном ударе по Зеленскому
NI: провал атаки на Курскую область грозит стать для Зеленского финальным ударом
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Провал украинского наступления в Курской области может переполнить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству Владимиром Зеленским, такое мнение высказал бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest.
"Злость украинцев на Зеленского <...> рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. <...> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского", — отметил он.
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По словам эксперта, украинцы все чаще винят главу киевского режима и его окружение в нарастающих проблемах Украины. При этом киевские элиты перестают скрывать свое презрение к политику-актеру.
"В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности", — заключил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.
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