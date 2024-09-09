https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл - РИА Новости, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
Тревога всегда предшествует краху — вот и сейчас коллективная натовская маркитантка начала психовать. На нервы обозной торговки плохо действуют новости и из... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:00
2024-09-09T08:00
2024-09-09T08:07
аналитика
россия
киев
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
франция
нато
задержание павла дурова во франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971469417_0:5:1031:584_1920x0_80_0_0_b35bdbe6dad17563178882abcaf87d2b.jpg
Тревога всегда предшествует краху — вот и сейчас коллективная натовская маркитантка начала психовать. На нервы обозной торговки плохо действуют новости и из зоны СВО, и из собственных экономических палестин.Bloomberg, которого круассанами не корми, дай только рассказать, как наша экономика "раздираема в клочья" пакетами рестрикций, озаботился (ну наконец-то!) тем, а что, собственно, происходит на ЛБС.А происходит нечто такое, что Bloomberg понимать отказывается.Новый, анонсированный как "триумф", "марш победы Киева в Курской области" оказался провалом. И не просто провалом, а, что значительно хуже, провалом, заранее предрешенным. И не просто провалом, заранее предрешенным, а таким, что достиг ровно противоположной поставленной евроатлантическими стратегами и тактиками цели. У ВСУ просто больше нет ресурсов. Финансовых, о чем заявляется открыто — в казне может не оказаться денег на сентябрьские выплаты военным. Нет ресурсов людских — про то, как именно проходит мобилизация, как выскребают практически последних, кто остались, на пушечное мясо, в западных СМИ описывается уже в красках. И что совсем уже никому не понятно — в чем, собственно, нынче состоит идея военного столкновения с Россией.Но это, по большому счету, внутренняя украинская тематика. Она атлантистам никогда по-настоящему и не была интересна. Заявил же сенатор Линдси Грэм в январе прошлого, 2023 года, что "Украина будет воевать до последнего человека". За людоедскую по форме и сути фразу, естественно, ухватились все. Однако она — лишь финал тезиса. Полностью же сказано было следующее: "с американскими деньгами и оружием" — и далее по тексту.Заявления политиков — всегда лишь отчасти текст. Слова — только когда нужно заполнять паузы. А на самом деле смысл сказанного прост, как мычание буренки на лугу. Он таков: "Америка готова давать деньги и оружие, чтобы вы, украинцы, коллективно бы самоубились, если ваше сведение счетов с жизнью и будущим вашей страны будет нам, американцам, экономически выгодно". А когда мы, американцы, увидим, что на каждый вложенный нами цент рассчитываемая нами же норма прибыли не вырисовывается, то поддержка вас — "вплоть до последнего украинца" — будет окончена".Что сейчас, вот ровно в этот момент, и происходит.Цифры, которые периодически попадают в стенгазеты или боевые листки атлантистов, говорят сами за себя. Там, где еще год назад выкатывались десятки, если не сотни миллиардов, порядочек чисел уменьшается, стремясь к нулю. Потому что, гордо размахивая бумажкой от Еврокомиссии, Франция, потупив глаза, как настоящая маркитантка, говорит: "О нет, месье, самой не хватает, поэтому только триста миллионов евро, но и не сегодня, а через несколько месяцев". Это цена (с последующим постпродажным сервисом) только одного истребителя "Рафаль". Приводим ее для понимания, чего и сколько Запад (США, НАТО, ЕС) готов Украине отписывать сейчас.Подняв, естественно, на всем этом, как принято было говорить в среде ОПГ (а олигархические глобалистские группы и есть ОПГ по форме и сути), "бабла в немереных количествах". Эти деньги в буквальном смысле кровавые. Но это ж чужие, к тому же славянские, эритроциты с лейкоцитами, их поэтому и не жаль. И эти кровавые деньги улучшили банковскую кого надо было отчетность, наполнили карманы каких надо акционеров, помогли избраться или переизбраться каким требовалось политикам и политикессам.Бизнес- и политические задачи (не имеющие никакого отношения, естественно, к сбыче "европейской мечты", наличию кружевных трусов в широком ассортименте, что там еще было: "свобода, прогресс, демократия, освобождение от российского влияния" — ничего не забыли?) в части хищничества и собственного обогащения Западом решены были.С Россией он справиться не смог. Хотя и пытался. Подходов к снарядам — во всех смыслах этого слова — было достаточно, чтобы это понять. Но пока еще недостаточно, чтобы это принять, а затем и признать. Ничего страшного, время тут работает только на нас (упомянутый материал в Bloomberg называет срок предполагаемого обрушения очередной авантюры на ЛБС — это два месяца). Так что подождем.Да, история краха нынешнего противостояния Запада с нами была бы неполной без одной милой и пикантной детали.Киевский "министропад" так и остался бы еще одной бюрократической судорогой, если бы не вот такой эпистол: "Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на фронтах, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Есть очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба". (Из переписки главы внешнеполитического ведомства Германии Бербок с ее украинским экс-коллегой.)Милование, опубличенное столь бесстыже, на фоне чужой гибели, чужой драмы, чужой разрушенной страны — не просто признак дурного воспитания и зашкаливающего цинизма. Это и есть та самая банальность зла обыкновенного фашизма, с которым мы вступили в схватку. Мы выиграли ее тогда. И мы выигрываем ее сегодня. Сомнений в этом уже ни у кого нет.
https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
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Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
аналитика, россия, киев, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, франция, нато, задержание павла дурова во франции, еврокомиссия
Аналитика, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Франция, НАТО, Задержание Павла Дурова во Франции, Еврокомиссия
Тревога всегда предшествует краху — вот и сейчас коллективная натовская маркитантка начала психовать. На нервы обозной торговки плохо действуют новости и из зоны СВО, и из собственных экономических палестин.
Bloomberg, которого круассанами не корми, дай только рассказать, как наша экономика "раздираема в клочья" пакетами рестрикций, озаботился (ну наконец-то!) тем, а что, собственно, происходит на ЛБС.
А происходит нечто такое, что Bloomberg понимать отказывается.
Новый, анонсированный как "триумф", "марш победы Киева
в Курской области" оказался провалом. И не просто провалом, а, что значительно хуже, провалом, заранее предрешенным. И не просто провалом, заранее предрешенным, а таким, что достиг ровно противоположной поставленной евроатлантическими стратегами и тактиками цели. У ВСУ
просто больше нет ресурсов. Финансовых, о чем заявляется открыто — в казне может не оказаться денег на сентябрьские выплаты военным. Нет ресурсов людских — про то, как именно проходит мобилизация, как выскребают практически последних, кто остались, на пушечное мясо, в западных СМИ описывается уже в красках. И что совсем уже никому не понятно — в чем, собственно, нынче состоит идея военного столкновения с Россией.
Но это, по большому счету, внутренняя украинская тематика. Она атлантистам никогда по-настоящему и не была интересна. Заявил же сенатор Линдси Грэм в январе прошлого, 2023 года, что "Украина будет воевать до последнего человека". За людоедскую по форме и сути фразу, естественно, ухватились все. Однако она — лишь финал тезиса. Полностью же сказано было следующее: "с американскими деньгами и оружием" — и далее по тексту.
Заявления политиков — всегда лишь отчасти текст. Слова — только когда нужно заполнять паузы. А на самом деле смысл сказанного прост, как мычание буренки на лугу. Он таков: "Америка готова давать деньги и оружие, чтобы вы, украинцы, коллективно бы самоубились, если ваше сведение счетов с жизнью и будущим вашей страны будет нам, американцам, экономически выгодно". А когда мы, американцы, увидим, что на каждый вложенный нами цент рассчитываемая нами же норма прибыли не вырисовывается, то поддержка вас — "вплоть до последнего украинца" — будет окончена".
Что сейчас, вот ровно в этот момент, и происходит.
Цифры, которые периодически попадают в стенгазеты или боевые листки атлантистов, говорят сами за себя. Там, где еще год назад выкатывались десятки, если не сотни миллиардов, порядочек чисел уменьшается, стремясь к нулю. Потому что, гордо размахивая бумажкой от Еврокомиссии
, Франция
, потупив глаза, как настоящая маркитантка, говорит: "О нет, месье, самой не хватает, поэтому только триста миллионов евро, но и не сегодня, а через несколько месяцев". Это цена (с последующим постпродажным сервисом) только одного истребителя "Рафаль". Приводим ее для понимания, чего и сколько Запад (США
, НАТО
, ЕС
) готов Украине
отписывать сейчас.
Подняв, естественно, на всем этом, как принято было говорить в среде ОПГ (а олигархические глобалистские группы и есть ОПГ по форме и сути), "бабла в немереных количествах". Эти деньги в буквальном смысле кровавые. Но это ж чужие, к тому же славянские, эритроциты с лейкоцитами, их поэтому и не жаль. И эти кровавые деньги улучшили банковскую кого надо было отчетность, наполнили карманы каких надо акционеров, помогли избраться или переизбраться каким требовалось политикам и политикессам.
Бизнес- и политические задачи (не имеющие никакого отношения, естественно, к сбыче "европейской мечты", наличию кружевных трусов в широком ассортименте, что там еще было: "свобода, прогресс, демократия, освобождение от российского влияния" — ничего не забыли?) в части хищничества и собственного обогащения Западом решены были.
С Россией он справиться не смог. Хотя и пытался. Подходов к снарядам — во всех смыслах этого слова — было достаточно, чтобы это понять. Но пока еще недостаточно, чтобы это принять, а затем и признать. Ничего страшного, время тут работает только на нас (упомянутый материал в Bloomberg называет срок предполагаемого обрушения очередной авантюры на ЛБС — это два месяца). Так что подождем.
Да, история краха нынешнего противостояния Запада с нами была бы неполной без одной милой и пикантной детали.
Киевский "министропад" так и остался бы еще одной бюрократической судорогой, если бы не вот такой эпистол: "Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7
, на фронтах, в Брюсселе
, перед разбомбленной электростанцией. Есть очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба
". (Из переписки главы внешнеполитического ведомства Германии
Бербок с ее украинским экс-коллегой.)
Милование, опубличенное столь бесстыже, на фоне чужой гибели, чужой драмы, чужой разрушенной страны — не просто признак дурного воспитания и зашкаливающего цинизма. Это и есть та самая банальность зла обыкновенного фашизма, с которым мы вступили в схватку. Мы выиграли ее тогда. И мы выигрываем ее сегодня. Сомнений в этом уже ни у кого нет.