https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл

Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл - РИА Новости, 09.09.2024

Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл

Тревога всегда предшествует краху — вот и сейчас коллективная натовская маркитантка начала психовать. На нервы обозной торговки плохо действуют новости и из... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:00

2024-09-09T08:00

2024-09-09T08:07

аналитика

россия

киев

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

франция

нато

задержание павла дурова во франции

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Тревога всегда предшествует краху — вот и сейчас коллективная натовская маркитантка начала психовать. На нервы обозной торговки плохо действуют новости и из зоны СВО, и из собственных экономических палестин.Bloomberg, которого круассанами не корми, дай только рассказать, как наша экономика "раздираема в клочья" пакетами рестрикций, озаботился (ну наконец-то!) тем, а что, собственно, происходит на ЛБС.А происходит нечто такое, что Bloomberg понимать отказывается.Новый, анонсированный как "триумф", "марш победы Киева в Курской области" оказался провалом. И не просто провалом, а, что значительно хуже, провалом, заранее предрешенным. И не просто провалом, заранее предрешенным, а таким, что достиг ровно противоположной поставленной евроатлантическими стратегами и тактиками цели. У ВСУ просто больше нет ресурсов. Финансовых, о чем заявляется открыто — в казне может не оказаться денег на сентябрьские выплаты военным. Нет ресурсов людских — про то, как именно проходит мобилизация, как выскребают практически последних, кто остались, на пушечное мясо, в западных СМИ описывается уже в красках. И что совсем уже никому не понятно — в чем, собственно, нынче состоит идея военного столкновения с Россией.Но это, по большому счету, внутренняя украинская тематика. Она атлантистам никогда по-настоящему и не была интересна. Заявил же сенатор Линдси Грэм в январе прошлого, 2023 года, что "Украина будет воевать до последнего человека". За людоедскую по форме и сути фразу, естественно, ухватились все. Однако она — лишь финал тезиса. Полностью же сказано было следующее: "с американскими деньгами и оружием" — и далее по тексту.Заявления политиков — всегда лишь отчасти текст. Слова — только когда нужно заполнять паузы. А на самом деле смысл сказанного прост, как мычание буренки на лугу. Он таков: "Америка готова давать деньги и оружие, чтобы вы, украинцы, коллективно бы самоубились, если ваше сведение счетов с жизнью и будущим вашей страны будет нам, американцам, экономически выгодно". А когда мы, американцы, увидим, что на каждый вложенный нами цент рассчитываемая нами же норма прибыли не вырисовывается, то поддержка вас — "вплоть до последнего украинца" — будет окончена".Что сейчас, вот ровно в этот момент, и происходит.Цифры, которые периодически попадают в стенгазеты или боевые листки атлантистов, говорят сами за себя. Там, где еще год назад выкатывались десятки, если не сотни миллиардов, порядочек чисел уменьшается, стремясь к нулю. Потому что, гордо размахивая бумажкой от Еврокомиссии, Франция, потупив глаза, как настоящая маркитантка, говорит: "О нет, месье, самой не хватает, поэтому только триста миллионов евро, но и не сегодня, а через несколько месяцев". Это цена (с последующим постпродажным сервисом) только одного истребителя "Рафаль". Приводим ее для понимания, чего и сколько Запад (США, НАТО, ЕС) готов Украине отписывать сейчас.Подняв, естественно, на всем этом, как принято было говорить в среде ОПГ (а олигархические глобалистские группы и есть ОПГ по форме и сути), "бабла в немереных количествах". Эти деньги в буквальном смысле кровавые. Но это ж чужие, к тому же славянские, эритроциты с лейкоцитами, их поэтому и не жаль. И эти кровавые деньги улучшили банковскую кого надо было отчетность, наполнили карманы каких надо акционеров, помогли избраться или переизбраться каким требовалось политикам и политикессам.Бизнес- и политические задачи (не имеющие никакого отношения, естественно, к сбыче "европейской мечты", наличию кружевных трусов в широком ассортименте, что там еще было: "свобода, прогресс, демократия, освобождение от российского влияния" — ничего не забыли?) в части хищничества и собственного обогащения Западом решены были.С Россией он справиться не смог. Хотя и пытался. Подходов к снарядам — во всех смыслах этого слова — было достаточно, чтобы это понять. Но пока еще недостаточно, чтобы это принять, а затем и признать. Ничего страшного, время тут работает только на нас (упомянутый материал в Bloomberg называет срок предполагаемого обрушения очередной авантюры на ЛБС — это два месяца). Так что подождем.Да, история краха нынешнего противостояния Запада с нами была бы неполной без одной милой и пикантной детали.Киевский "министропад" так и остался бы еще одной бюрократической судорогой, если бы не вот такой эпистол: "Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на фронтах, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Есть очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба". (Из переписки главы внешнеполитического ведомства Германии Бербок с ее украинским экс-коллегой.)Милование, опубличенное столь бесстыже, на фоне чужой гибели, чужой драмы, чужой разрушенной страны — не просто признак дурного воспитания и зашкаливающего цинизма. Это и есть та самая банальность зла обыкновенного фашизма, с которым мы вступили в схватку. Мы выиграли ее тогда. И мы выигрываем ее сегодня. Сомнений в этом уже ни у кого нет.

https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

россия

киев

франция

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, киев, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, франция, нато, задержание павла дурова во франции, еврокомиссия