https://ria.ru/20240909/yuzhnaya_koreya-1971496283.html

Южная Корея ужесточила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии

Южная Корея ужесточила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2024

Южная Корея ужесточила экспортный контроль в отношении России и Белоруссии

В понедельник вступает в силу ужесточение Южной Кореей экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, в список товаров, на экспорт которых... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:42

2024-09-09T00:42

2024-09-09T00:43

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СЕУЛ, 9 сен - РИА Новости. В понедельник вступает в силу ужесточение Южной Кореей экспортного контроля в отношении России и Белоруссии, в список товаров, на экспорт которых распространяются ограничения, теперь входит 1402 позиции, включая оборудование для резки и обработки металла, комплектующие для станков и оптических приборов, сенсоры и другие товары, передает южнокорейское министерство промышленности. Ранее сообщалось, что с 9 сентября Южная Корея окончательно добавит в список товаров, запрещенных к поставке в Россию и Белоруссию, еще 243 наименования предметов, которые потенциально могут быть использованы в военных целях. Рассмотрение проекта расширения списка велось с июля. Новые изменения увеличат общее количество позиций в списке с прежних 1159 до 1402. Их экспорт в Россию и Белоруссию будет принципиально запрещен, но по ранее заключенным контрактам, а также при поставках данных товаров дочерним компаниям южнокорейских предприятий возможно будет получить индивидуальное разрешение на экспорт. Широкий ассортиментВ список 243 новых товаров, попавших под ограничения, входят различные виды глин, мела, кремнистые земли, мрамор, доломит, магний, гипс, известь, слюда, стеатит, дубильные и красящие вещества, красители, лаки, пигменты, фольга, шпатлевка, декстрин, фотопластины, фотопленка и фотобумага, кинопленка, соли канифоли, отделочные средства, антидетонаторы, реакционные смеси и заряды для огнетушителей, катализаторы на носителях, алкибензолы, антифризы, жирные кислоты таллового масла, смеси оксирана, оксиды железа. Кроме того, под ограничения попали различные химические продукты, такие как биодизель, полипропилен, полистирол, сополимеры винилиденхлорида, поливинилацетат, полиметилметкрилат, полиэфиры, полиамиды, ацетаты целлюлозы. Также ограничения затронули трубы из полимеров, полиэтиленовые пленки, пластмассовые двери, окна, ванны и другие санитарно-технические изделия, различные виды каучука, резиновые смеси, протекторные заготовки для восстановления шин, шланги из вулканизированной резины, конвейерные ленты, авиационные шины, ткани перевивочного плетения, лыжные ботинки и прочая спортивная обувь, головные уборы. Список включает керамические кирпичи и плитку, оптическое стекло, листовое, многослойное, стеклянные баллоны для осветительного оборудования, серебро, феррованадий, профили, проволоку и листы из рафинированной меди, медные шайбы, свинцовые порошки, оловянные сплавы. Помимо этого, Южная Корея ограничивает экспорт в Россию и Белоруссию газогенераторов, топливных насосов, топочных горелок, механических устройств для мойки автомобилей, токарных станков с ЧПУ, штамповочных машин, машин для изготовления изделий из проволоки, шлифовальных и рубильных станков, газовых горелок, бетономешалок, машин для сборки электрических ламп, постоянных магнитов, осветительных приборов, электрических нагревательных сопротивлений, радиоприемников с лазерной считывающей системой, автоматических выключателей, трубок дисплеев. Есть в списке и крупная техника: дизель-электрические локомотивы, пожарные транспортные средства, автобетономешалки. Также под ограничения попали запчасти к полуприцепам, объективы, астрономические приборы, кинокамеры, тахеометры, запчасти к устройствам для испытания механических свойств материалов. При этом южнокорейское министерство промышленности в своем пресс-релизе упомянуло лишь оборудование для резки и обработки металла, комплектующие для станков и оптических приборов, сенсоры и другие товары, которые "с высокой долей вероятности используются в военных целях". Правительство также внесло поправки в свое постановление об административных мерах в отношении нарушений такого экспортного контроля. Новые руководящие принципы включают ужесточение административных мер в отношении нарушений, связанных с реэкспортом товаров, и уточняют основания для принятия таких мер в случае несоблюдения условий экспортных лицензий. Новый пакет экспортных ограничений, как ранее сообщал директор Управления национальной безопасности в администрации президента Чан Хо Чжин, вводится Южной Кореей в ответ на заключение Россией договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Его четвертая статья содержит положения о незамедлительной военной и иной помощи всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Договор при этом ссылается на статью 51 Устава ООН, предусматривающего право государств на индивидуальную или коллективную самооборону. Предыдущее расширениеЮжнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов в конце декабря прошлого года объявило о расширении списка товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, до 1159 позиций. Под новые экспортные ограничения, которые вступили в силу 24 февраля, во вторую годовщину начала специальной военной операции на Украине, попали тяжелая строительная техника, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, а также все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2 литра. Этот шаг объяснялся необходимостью "координации экспортных ограничений с международным сообществом" и "высокой вероятностью" использования этих предметов в военных целях, несмотря на то, что они не попадают под классификацию "стратегических товаров" в соответствии со схемой экспортного контроля Южной Кореи. Сеул 24 марта 2022 года объявил о контроле за экспортом в Россию аналогичного США перечня из 57 категорий не стратегических товаров и технологий. Согласно этой мере, компании Южной Кореи должны получать разрешение на отправку соответствующих товаров в Россию у своего правительства. С 28 апреля того же года в список была добавлена 741 позиция, включая промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, детали для них и многое другое. Россия в ответ включила Южную Корею в список недружественных стран, к которым применяются особые меры воздействия. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что этим странам не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих этих странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, южная корея, экономика, владимир путин, оон, белоруссия