https://ria.ru/20240909/youtube-1971693110.html

В США назначили слушание об отмене разблокировки российских YouTube-каналов

В США назначили слушание об отмене разблокировки российских YouTube-каналов - РИА Новости, 09.09.2024

В США назначили слушание об отмене разблокировки российских YouTube-каналов

Суд в американской Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по ходатайству компании Google об отмене решений российских инстанций о разблокировке... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:51

2024-09-09T19:51

2024-09-09T19:51

россия

калифорния

google

youtube

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595197560_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2be07818f7db40da1ff1b60e175498e.jpg

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Суд в американской Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по ходатайству компании Google об отмене решений российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонда православного телевидения, следует из утвержденного расписания. "Слушания по ходатайству о предварительном вмешательстве– 6 декабря, в 10 утра (20.00мск)", - говорится в утвержденном расписании суда северного округа Калифорнии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. До 10 сентября должно быть подано ходатайство об ускоренном изучении оснований, у ответчиков будет неделя для ответа, до 20 сентября истец должен представить дополнения к ходатайству, следует из расписания. Ответчик до 31 октября должен высказать позицию о требовании истца о предварительном вмешательстве, до 21 ноября – истец ответит на эту позицию. Как сообщалось, американская компания Google подала иск к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе. .Американская компания Google 20 августа обратилась в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнять решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил на компанию штраф. В иске утверждается, что решение российского суда якобы было получено неправомерно. Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками. Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство. Ранее российский суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.

https://ria.ru/20240828/sud-1969038654.html

https://ria.ru/20240904/youtube-1970431774.html

https://ria.ru/20240812/rossiya-1965715892.html

россия

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калифорния, google, youtube, сша