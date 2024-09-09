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В США назначили слушание об отмене разблокировки российских YouTube-каналов - РИА Новости, 09.09.2024
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19:51 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/youtube-1971693110.html
В США назначили слушание об отмене разблокировки российских YouTube-каналов
В США назначили слушание об отмене разблокировки российских YouTube-каналов - РИА Новости, 09.09.2024
В США назначили слушание об отмене разблокировки российских YouTube-каналов
Суд в американской Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по ходатайству компании Google об отмене решений российских инстанций о разблокировке... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:51
2024-09-09T19:51
россия
калифорния
google
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Суд в американской Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по ходатайству компании Google об отмене решений российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонда православного телевидения, следует из утвержденного расписания. "Слушания по ходатайству о предварительном вмешательстве– 6 декабря, в 10 утра (20.00мск)", - говорится в утвержденном расписании суда северного округа Калифорнии, которое имеется в распоряжении РИА Новости. До 10 сентября должно быть подано ходатайство об ускоренном изучении оснований, у ответчиков будет неделя для ответа, до 20 сентября истец должен представить дополнения к ходатайству, следует из расписания. Ответчик до 31 октября должен высказать позицию о требовании истца о предварительном вмешательстве, до 21 ноября – истец ответит на эту позицию. Как сообщалось, американская компания Google подала иск к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе. .Американская компания Google 20 августа обратилась в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнять решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил на компанию штраф. В иске утверждается, что решение российского суда якобы было получено неправомерно. Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками. Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство. Ранее российский суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
https://ria.ru/20240828/sud-1969038654.html
https://ria.ru/20240904/youtube-1970431774.html
https://ria.ru/20240812/rossiya-1965715892.html
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россия, калифорния, google, youtube, сша
Россия, Калифорния, Google, YouTube, США
В США назначили слушание об отмене разблокировки российских YouTube-каналов

В США 6 декабря заслушают ходатайство Google об отмене решений российских судов

© Depositphotos.com / ibphotoЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Depositphotos.com / ibphoto
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Суд в американской Калифорнии назначил на 6 декабря слушания по ходатайству компании Google об отмене решений российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонда православного телевидения, следует из утвержденного расписания.
"Слушания по ходатайству о предварительном вмешательстве– 6 декабря, в 10 утра (20.00мск)", - говорится в утвержденном расписании суда северного округа Калифорнии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости"
28 августа, 17:44
До 10 сентября должно быть подано ходатайство об ускоренном изучении оснований, у ответчиков будет неделя для ответа, до 20 сентября истец должен представить дополнения к ходатайству, следует из расписания. Ответчик до 31 октября должен высказать позицию о требовании истца о предварительном вмешательстве, до 21 ноября – истец ответит на эту позицию.
Как сообщалось, американская компания Google подала иск к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе.
.Американская компания Google 20 августа обратилась в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнять решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил на компанию штраф. В иске утверждается, что решение российского суда якобы было получено неправомерно.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В России не планируют принудительную блокировку YouTube, заявили в Госдуме
4 сентября, 09:34
Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками.
Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство.
Ранее российский суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Google ввел жесткое ограничение для части россиян, узнали СМИ
12 августа, 14:33
 
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