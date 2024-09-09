https://ria.ru/20240909/yavka-1971512461.html

Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента

Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента - РИА Новости, 09.09.2024

Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента

Итоговая явка на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%, информирует в понедельник региональный избирком. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:51

2024-09-09T07:51

2024-09-09T07:51

сахалинская область

валерий лимаренко

политика

южно-сахалинск

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1970978226_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a4ea65c25d8e2855a801989d6cbbf9f4.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Итоговая явка на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%, информирует в понедельник региональный избирком. "Активность избирателей на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%", – говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале. Сахалинская избирательная комиссия также признала действительными и состоявшимися выборы главы региона, на которых одержал победу действующий губернатор Валерий Лимаренко. "Единогласным решением выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Валерий Игоревич Лимаренко", – отмечает пресс-служба избиркома в Telegram-канале. По результатам подсчета голосов избирателей, за Валерия Лимаренко проголосовали 80,79%. Кандидат от КПРФ Павел Ашихмин набрал 7,56%, Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41% и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 2,24%. Валерий Лимаренко поблагодарил земляков за доверие и поддержку. "Я благодарен всем, кто принял участие в голосовании. Сахалинцы и курильчане вновь доверили мне руководить регионом. И я считаю, что это результат работы большой команды", – написал губернатор в Telegram-канале. В Единый день голосования в Сахалинской области прошли выборы главы региона, депутатов гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Количество досрочно проголосовавших избирателей составило более 5 тысяч человек. В области с 5 по 8 сентября работали 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.

https://ria.ru/20240909/yavka-1971509712.html

https://ria.ru/20240909/yavka-1971508450.html

сахалинская область

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалинская область, валерий лимаренко, политика, южно-сахалинск, выборы в россии — 2024