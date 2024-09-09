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Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента - РИА Новости, 09.09.2024
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07:51 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/yavka-1971512461.html
Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента
Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента - РИА Новости, 09.09.2024
Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента
Итоговая явка на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%, информирует в понедельник региональный избирком. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:51
2024-09-09T07:51
сахалинская область
валерий лимаренко
политика
южно-сахалинск
выборы в россии — 2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Итоговая явка на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%, информирует в понедельник региональный избирком. "Активность избирателей на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%", – говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале. Сахалинская избирательная комиссия также признала действительными и состоявшимися выборы главы региона, на которых одержал победу действующий губернатор Валерий Лимаренко. "Единогласным решением выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Валерий Игоревич Лимаренко", – отмечает пресс-служба избиркома в Telegram-канале. По результатам подсчета голосов избирателей, за Валерия Лимаренко проголосовали 80,79%. Кандидат от КПРФ Павел Ашихмин набрал 7,56%, Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41% и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 2,24%. Валерий Лимаренко поблагодарил земляков за доверие и поддержку. "Я благодарен всем, кто принял участие в голосовании. Сахалинцы и курильчане вновь доверили мне руководить регионом. И я считаю, что это результат работы большой команды", – написал губернатор в Telegram-канале. В Единый день голосования в Сахалинской области прошли выборы главы региона, депутатов гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Количество досрочно проголосовавших избирателей составило более 5 тысяч человек. В области с 5 по 8 сентября работали 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.
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сахалинская область, валерий лимаренко, политика, южно-сахалинск, выборы в россии — 2024
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Политика, Южно-Сахалинск, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Сахалинской области составила почти 42 процента

Избирком Сахалинской области: явка на выборах губернатора составила 41,95%

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 сен – РИА Новости. Итоговая явка на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%, информирует в понедельник региональный избирком.
"Активность избирателей на выборах губернатора Сахалинской области составила 41,95%", – говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.
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Сахалинская избирательная комиссия также признала действительными и состоявшимися выборы главы региона, на которых одержал победу действующий губернатор Валерий Лимаренко.
"Единогласным решением выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными. Губернатором Сахалинской области избран Валерий Игоревич Лимаренко", – отмечает пресс-служба избиркома в Telegram-канале.
По результатам подсчета голосов избирателей, за Валерия Лимаренко проголосовали 80,79%. Кандидат от КПРФ Павел Ашихмин набрал 7,56%, Роман Веденеев ("Новые люди") – 7,41% и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 2,24%.
Валерий Лимаренко поблагодарил земляков за доверие и поддержку.
"Я благодарен всем, кто принял участие в голосовании. Сахалинцы и курильчане вновь доверили мне руководить регионом. И я считаю, что это результат работы большой команды", – написал губернатор в Telegram-канале.
В Единый день голосования в Сахалинской области прошли выборы главы региона, депутатов гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Количество досрочно проголосовавших избирателей составило более 5 тысяч человек. В области с 5 по 8 сентября работали 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.
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Сахалинская областьВалерий ЛимаренкоПолитикаЮжно-СахалинскВыборы в России — 2024
 
 
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