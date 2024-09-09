Явка на выборах главы Кемеровской области составила 64,57 процента
Избирком Кузбасса: явка на выборах, где победил Середюк, составила 64,57%
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в Кемерово. 8 сентября 2024
Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово. 8 сентября 2024
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") победил на выборах главы региона, набрав 78,38% голосов избирателей при итоговой явке в 64,57%, сообщает в понедельник облизбирком в своем Telegram-канале.
"Члены Избирательной комиссии Кузбасса подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Итоговая явка составила: 64,57%. Губернатором Кемеровской области – Кузбасса избран Илья Середюк", - говорится в сообщении.
Второе место заняла Мария Городештян от ЛДПР с 7,18% голосов, третьим идет Александр Карпов от КПРФ с результатом 5,93%. На четвертом месте оказался Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,93% голосов, а на пятом - Роман Клейстер ("Новые люди") с 2,98%.
В Кемеровской области-Кузбассе проводилось трехдневное (6, 7 и 8 сентября) голосование на выборах губернатора, а также депутатов, которых избирали в 14 территориях региона. Свой голос на выборах могли отдать 1 894 426 избирателей. На выборах работали 1549 постоянных избирательных участков и 11 временных: в больницах, санатории и СИЗО. Голосование обеспечивали более 16 тысяч человек.
По данным облизбиркома, нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, в Кузбассе не зафиксировано.
На прошлых выборах губернатора Кузбасса, которые проходили 8, 9 и 10 сентября 2023 года, явка избирателей стала одной из самых высоких в России - 81,01%. Победителем тогда стал Сергей Цивилев, теперь занимающий пост главы министерства энергетики РФ. Он набрал 85,23% голосов избирателей.