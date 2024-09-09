https://ria.ru/20240909/yavka-1971509712.html

Явка на выборах главы Кемеровской области составила 64,57 процента

Явка на выборах главы Кемеровской области составила 64,57 процента - РИА Новости, 09.09.2024

Явка на выборах главы Кемеровской области составила 64,57 процента

Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") победил на выборах главы региона, набрав 78,38% голосов избирателей при итоговой явке в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T06:35

2024-09-09T06:35

2024-09-09T12:38

кемеровская область

илья середюк

сергей цивилев

россия

политика

единая россия

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выборы в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк ("Единая Россия") победил на выборах главы региона, набрав 78,38% голосов избирателей при итоговой явке в 64,57%, сообщает в понедельник облизбирком в своем Telegram-канале. "Члены Избирательной комиссии Кузбасса подписали протокол о результатах прошедших выборов губернатора Кузбасса. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Итоговая явка составила: 64,57%. Губернатором Кемеровской области – Кузбасса избран Илья Середюк", - говорится в сообщении. Второе место заняла Мария Городештян от ЛДПР с 7,18% голосов, третьим идет Александр Карпов от КПРФ с результатом 5,93%. На четвертом месте оказался Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,93% голосов, а на пятом - Роман Клейстер ("Новые люди") с 2,98%. В Кемеровской области-Кузбассе проводилось трехдневное (6, 7 и 8 сентября) голосование на выборах губернатора, а также депутатов, которых избирали в 14 территориях региона. Свой голос на выборах могли отдать 1 894 426 избирателей. На выборах работали 1549 постоянных избирательных участков и 11 временных: в больницах, санатории и СИЗО. Голосование обеспечивали более 16 тысяч человек. По данным облизбиркома, нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов, в Кузбассе не зафиксировано. На прошлых выборах губернатора Кузбасса, которые проходили 8, 9 и 10 сентября 2023 года, явка избирателей стала одной из самых высоких в России - 81,01%. Победителем тогда стал Сергей Цивилев, теперь занимающий пост главы министерства энергетики РФ. Он набрал 85,23% голосов избирателей.

https://ria.ru/20240909/yavka-1971509427.html

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кемеровская область, илья середюк, сергей цивилев, россия, политика, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024