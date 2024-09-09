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Явка на выборах губернатора Калининградской области составила больше 40% - РИА Новости, 09.09.2024
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06:29 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/yavka-1971509427.html
Явка на выборах губернатора Калининградской области составила больше 40%
Явка на выборах губернатора Калининградской области составила больше 40% - РИА Новости, 09.09.2024
Явка на выборах губернатора Калининградской области составила больше 40%
Явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 42,20%, сообщает облизбирком. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:29
2024-09-09T06:29
калининградская область
алексей беспрозванных
выборы в россии — 2024
политика
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КАЛИНИНГРАД, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 42,20%, сообщает облизбирком. "По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в выборах губернатора Калининградской области (с учетом ДЭГ) приняли участие 42,20%, или 354 176 избирателей", - говорится в сообщении. За Алексея Беспрозванных свои голоса отдали 270 919 избирателей, или 76,55% от числа принявших участие в голосовании. За Евгения Мишина - 33 670 избирателей, или 9,51%. За Максима Буланова - 23 249 избирателей, или 6,57%. За Юрия Шитикова - 20 791 избиратель, или 5,87%. Как ранее сообщали в облизбиркоме, в регионе открылись 563 избирательных участка, которые работали с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) в течение всех трех дней голосования. На 1 июля 2024 года количество избирателей в Калининградской области - 837 631 человек. Голосование организовывали более 5 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. До 2 сентября избиратели могли подать заявление для голосования онлайн (дистанционное электронное голосование). Этой возможностью воспользовались более 56 тысяч человек. Более 6 тысяч избирателей выбрали для голосования более удобный участок на территории региона. Выборы губернатора Калининградской области прошли в течение трех дней: 6,7 и 8 сентября. Предыдущие выборы губернатора Калининградской области состоялись с 9 по 11 сентября 2022 года. Тогда явка на избирательные участки в Калининградской области составила 38,51%.
https://ria.ru/20240909/yavka-1971508450.html
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калининградская область, алексей беспрозванных, выборы в россии — 2024, политика
Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Выборы в России — 2024, Политика
Явка на выборах губернатора Калининградской области составила больше 40%

Избирком Калининградской области: явка на выборах губернатора составила 42,20%

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в поселке Донское Калининградской области
Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в поселке Донское Калининградской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Мужчина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в поселке Донское Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 9 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Калининградской области составила 42,20%, сообщает облизбирком.
«
"По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в выборах губернатора Калининградской области (с учетом ДЭГ) приняли участие 42,20%, или 354 176 избирателей", - говорится в сообщении.
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За Алексея Беспрозванных свои голоса отдали 270 919 избирателей, или 76,55% от числа принявших участие в голосовании. За Евгения Мишина - 33 670 избирателей, или 9,51%. За Максима Буланова - 23 249 избирателей, или 6,57%. За Юрия Шитикова - 20 791 избиратель, или 5,87%.
Как ранее сообщали в облизбиркоме, в регионе открылись 563 избирательных участка, которые работали с 8.00 (9.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) в течение всех трех дней голосования.
На 1 июля 2024 года количество избирателей в Калининградской области - 837 631 человек. Голосование организовывали более 5 тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. До 2 сентября избиратели могли подать заявление для голосования онлайн (дистанционное электронное голосование). Этой возможностью воспользовались более 56 тысяч человек. Более 6 тысяч избирателей выбрали для голосования более удобный участок на территории региона.
Выборы губернатора Калининградской области прошли в течение трех дней: 6,7 и 8 сентября. Предыдущие выборы губернатора Калининградской области состоялись с 9 по 11 сентября 2022 года. Тогда явка на избирательные участки в Калининградской области составила 38,51%.
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