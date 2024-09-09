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В Хабаровском крае объяснили уступившую предыдущим периодам явку на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
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06:00 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/yavka-1971508450.html
В Хабаровском крае объяснили уступившую предыдущим периодам явку на выборах
В Хабаровском крае объяснили уступившую предыдущим периодам явку на выборах - РИА Новости, 09.09.2024
В Хабаровском крае объяснили уступившую предыдущим периодам явку на выборах
Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко рассказал РИА Новости, почему на выборах губернатора зафиксирована более низкая явка... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:00
2024-09-09T06:00
хабаровский край
михаил дегтярев
дмитрий демешин
политика
лдпр
госдума рф
единая россия
выборы в россии — 2024
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ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко рассказал РИА Новости, почему на выборах губернатора зафиксирована более низкая явка избирателей, чем в несколько предыдущих периодов. В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать, по данным Кузьменко, пришли 314,110 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. В сентябре 2021 года, будучи тогда в должности врио губернатора Хабаровского края, Михаил Дегтярев (ЛДПР) назвал явку жителей региона на трехдневных выборах губернатора "рекордной" (43,82%). Всего на этот пост баллотировались четыре кандидата. Дегтярев победил в борьбе и набрал 56,81% голосов. В 2018 году на выборах губернатора края в первом туре проголосовало 36% избирателей. "Есть тенденция. Абсолютно четко прослеживается. Если в этот день проводятся федеральные выборы, то явка является максимальной... Так вот, если исключить кампанию 2021 года, то в принципе все становится на свои места, скажем так, электорально значимого снижения мы не замечаем. В 2018 году была явка 36%, сейчас явка почти 33%, ну, 3% - это не настолько значимое количество проголосовавших", - пояснил Кузьменко. В целом, рассказал он, на показатель явки могут влиять разные факторы: от погоды до политической обстановки в стране. "На выборах 2021 года, напомню, были выборы депутатов Государственной думы. И в первую очередь вот эту вот как раз явку мы считали именно по этим выборам. Понятно, что все, кто пришел на выборы депутатов Государственной думы, а там явка традиционно выше, намного выше, уже сразу на 6-8-10%... Человек, придя на избирательный участок проголосовать на выборах депутатов в Госдуму, конечно же, голосует еще и на выборах губернатора. Поэтому видим, что давать какую-то оценку достаточно преждевременно... Может быть, какая-то даже накопилась усталость от политической жизни", - заключил он. На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. После обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"). Он набрал 81,03% голосов (254,245 тысячи человек). На втором месте уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ) - 8,00%; депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди") третья в губернаторской гонке с 4,86%; генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") набрал 2,97% голосов.
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хабаровский край, михаил дегтярев, дмитрий демешин, политика, лдпр, госдума рф, единая россия, выборы в россии — 2024
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Дмитрий Демешин, Политика, ЛДПР, Госдума РФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
В Хабаровском крае объяснили уступившую предыдущим периодам явку на выборах

Избирком Хабаровского края: при оценке явки следует исключить кампанию 2021 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко рассказал РИА Новости, почему на выборах губернатора зафиксирована более низкая явка избирателей, чем в несколько предыдущих периодов.
В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать, по данным Кузьменко, пришли 314,110 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва.
Голосование на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Явка на выборах главы Мурманской области установила рекорд за десять лет
Вчера, 01:01
В сентябре 2021 года, будучи тогда в должности врио губернатора Хабаровского края, Михаил Дегтярев (ЛДПР) назвал явку жителей региона на трехдневных выборах губернатора "рекордной" (43,82%). Всего на этот пост баллотировались четыре кандидата. Дегтярев победил в борьбе и набрал 56,81% голосов. В 2018 году на выборах губернатора края в первом туре проголосовало 36% избирателей.
"Есть тенденция. Абсолютно четко прослеживается. Если в этот день проводятся федеральные выборы, то явка является максимальной... Так вот, если исключить кампанию 2021 года, то в принципе все становится на свои места, скажем так, электорально значимого снижения мы не замечаем. В 2018 году была явка 36%, сейчас явка почти 33%, ну, 3% - это не настолько значимое количество проголосовавших", - пояснил Кузьменко.
В целом, рассказал он, на показатель явки могут влиять разные факторы: от погоды до политической обстановки в стране.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Явка в Оренбуржье стала самой высокой в истории выборов губернатора
8 сентября, 22:33
"На выборах 2021 года, напомню, были выборы депутатов Государственной думы. И в первую очередь вот эту вот как раз явку мы считали именно по этим выборам. Понятно, что все, кто пришел на выборы депутатов Государственной думы, а там явка традиционно выше, намного выше, уже сразу на 6-8-10%... Человек, придя на избирательный участок проголосовать на выборах депутатов в Госдуму, конечно же, голосует еще и на выборах губернатора. Поэтому видим, что давать какую-то оценку достаточно преждевременно... Может быть, какая-то даже накопилась усталость от политической жизни", - заключил он.
На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. После обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"). Он набрал 81,03% голосов (254,245 тысячи человек). На втором месте уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ) - 8,00%; депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди") третья в губернаторской гонке с 4,86%; генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") набрал 2,97% голосов.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова объяснила рост явки на выборах
8 сентября, 22:21
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревДмитрий ДемешинПолитикаЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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