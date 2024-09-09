В Хабаровском крае объяснили уступившую предыдущим периодам явку на выборах
Избирком Хабаровского края: при оценке явки следует исключить кампанию 2021 года
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко рассказал РИА Новости, почему на выборах губернатора зафиксирована более низкая явка избирателей, чем в несколько предыдущих периодов.
В регионе за три дня выборов с 6 по 8 сентября проголосовать, по данным Кузьменко, пришли 314,110 тысячи человек - это 32,88%. Всего же избирательным правом обладали более 900 тысяч жителей региона. В Хабаровском крае проходили выборы по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и выборы депутатов законодательной думы региона восьмого созыва.
В сентябре 2021 года, будучи тогда в должности врио губернатора Хабаровского края, Михаил Дегтярев (ЛДПР) назвал явку жителей региона на трехдневных выборах губернатора "рекордной" (43,82%). Всего на этот пост баллотировались четыре кандидата. Дегтярев победил в борьбе и набрал 56,81% голосов. В 2018 году на выборах губернатора края в первом туре проголосовало 36% избирателей.
"Есть тенденция. Абсолютно четко прослеживается. Если в этот день проводятся федеральные выборы, то явка является максимальной... Так вот, если исключить кампанию 2021 года, то в принципе все становится на свои места, скажем так, электорально значимого снижения мы не замечаем. В 2018 году была явка 36%, сейчас явка почти 33%, ну, 3% - это не настолько значимое количество проголосовавших", - пояснил Кузьменко.
В целом, рассказал он, на показатель явки могут влиять разные факторы: от погоды до политической обстановки в стране.
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"На выборах 2021 года, напомню, были выборы депутатов Государственной думы. И в первую очередь вот эту вот как раз явку мы считали именно по этим выборам. Понятно, что все, кто пришел на выборы депутатов Государственной думы, а там явка традиционно выше, намного выше, уже сразу на 6-8-10%... Человек, придя на избирательный участок проголосовать на выборах депутатов в Госдуму, конечно же, голосует еще и на выборах губернатора. Поэтому видим, что давать какую-то оценку достаточно преждевременно... Может быть, какая-то даже накопилась усталость от политической жизни", - заключил он.
На кресло губернатора претендовали четыре кандидата. После обработки 100% протоколов побеждает врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"). Он набрал 81,03% голосов (254,245 тысячи человек). На втором месте уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ) - 8,00%; депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди") третья в губернаторской гонке с 4,86%; генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") набрал 2,97% голосов.
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