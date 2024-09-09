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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 09.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы вновь прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:29

2024-09-09T22:29

2024-09-09T22:29

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херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ городе Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Телеканал ранее в понедельник сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

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Наталья Макарова

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины