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В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом - РИА Новости, 10.09.2024
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17:24 09.09.2024 (обновлено: 00:24 10.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vygovor-1971661815.html
В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом
В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом - РИА Новости, 10.09.2024
В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом
Выговор за размещение в городе военно-патриотического баннера, на котором изображен украинский военнослужащий вместо российского, объявлен и. о. председателя... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-09T17:24
2024-09-10T00:24
курск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Выговор за размещение в городе военно-патриотического баннера, на котором изображен украинский военнослужащий вместо российского, объявлен и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику, сообщил мэр Курска Игорь Куцак.Как уточнил градоначальник в своем Telegram-канале, в связи с "вопиющей халатностью при изготовлении и размещении" баннера чиновнику объявили выговор с занесением в личное дело.В мэрии пояснили РИА Новости, что речь идет о баннере, на котором изображен военнослужащий украинской армии вместо российского бойца."Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован", - рассказали в мэрии. Курские СМИ опубликовали фото баннера – он содержит призыв служить по контракту. На баннере военнослужащий держит на руках ребенка, подпись гласит "За наших".
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курск, происшествия
Курск, Происшествия
В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом

Чиновнику в Курске объявили выговор за баннер с военным ВСУ вместо российского

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Выговор за размещение в городе военно-патриотического баннера, на котором изображен украинский военнослужащий вместо российского, объявлен и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику, сообщил мэр Курска Игорь Куцак.
Как уточнил градоначальник в своем Telegram-канале, в связи с "вопиющей халатностью при изготовлении и размещении" баннера чиновнику объявили выговор с занесением в личное дело.
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Воюющая за Киев ЧВК из США показала позицию рядом с детской площадкой
23 августа, 10:58
В мэрии пояснили РИА Новости, что речь идет о баннере, на котором изображен военнослужащий украинской армии вместо российского бойца.
"Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован", - рассказали в мэрии.
Курские СМИ опубликовали фото баннера – он содержит призыв служить по контракту. На баннере военнослужащий держит на руках ребенка, подпись гласит "За наших".
© Фото : соцсетиБаннер, размещенный на одной из улиц Курска
Баннер, размещенный на одной из улиц Курска - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : соцсети
Баннер, размещенный на одной из улиц Курска
 
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