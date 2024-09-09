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В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом
В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом - РИА Новости, 10.09.2024
В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом
Выговор за размещение в городе военно-патриотического баннера, на котором изображен украинский военнослужащий вместо российского, объявлен и. о. председателя... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-09T17:24
2024-09-09T17:24
2024-09-10T00:24
курск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Выговор за размещение в городе военно-патриотического баннера, на котором изображен украинский военнослужащий вместо российского, объявлен и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику, сообщил мэр Курска Игорь Куцак.Как уточнил градоначальник в своем Telegram-канале, в связи с "вопиющей халатностью при изготовлении и размещении" баннера чиновнику объявили выговор с занесением в личное дело.В мэрии пояснили РИА Новости, что речь идет о баннере, на котором изображен военнослужащий украинской армии вместо российского бойца."Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован", - рассказали в мэрии. Курские СМИ опубликовали фото баннера – он содержит призыв служить по контракту. На баннере военнослужащий держит на руках ребенка, подпись гласит "За наших".
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967975028.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, происшествия
В Курске чиновнику объявили выговор за баннер с украинским солдатом
Чиновнику в Курске объявили выговор за баннер с военным ВСУ вместо российского
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости.
Выговор за размещение в городе военно-патриотического баннера, на котором изображен украинский военнослужащий вместо российского, объявлен и. о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрию Казимирику, сообщил
мэр Курска Игорь Куцак.
Как уточнил градоначальник в своем Telegram-канале, в связи с "вопиющей халатностью при изготовлении и размещении" баннера чиновнику объявили выговор с занесением в личное дело.
В мэрии пояснили РИА Новости, что речь идет о баннере, на котором изображен военнослужащий украинской армии вместо российского бойца.
"Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован", - рассказали в мэрии.
Курские СМИ опубликовали фото баннера – он содержит призыв служить по контракту. На баннере военнослужащий держит на руках ребенка, подпись гласит "За наших".