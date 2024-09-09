https://ria.ru/20240909/vybory-1971640939.html
"Единая Россия" победила на выборах в Татарстане
"Единая Россия" победила на выборах в Татарстане - РИА Новости, 09.09.2024
"Единая Россия" победила на выборах в Татарстане
Партия "Единая Россия" побеждает на парламентских выборах в Татарстане после обработки 100% бюллетеней, сообщает в понедельник избирком региона в своём... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:27
2024-09-09T16:27
2024-09-09T16:29
политика
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УФА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на парламентских выборах в Татарстане после обработки 100% бюллетеней, сообщает в понедельник избирком региона в своём Telegram-канале. Председатель центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев озвучил предварительные итоги голосования на выборах в госсовет республики. Завершена обработка 100% протоколов, в выборах приняли участие 71,63% от общей численности избирателей, информирует избирком. "Предварительные итоги голосования после обработки 100% протоколов по единому республиканскому избирательному округу: "Единая Россия" – 76,75%, КПРФ – 10,54%, ЛДПР – 4,41%, "Новые люди" – 4,21%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 3,27%", - говорится в сообщении. Итоги голосования после обработки 100% протоколов в одномандатных избирательных округах опубликованы на сайте республиканского избиркома. Нарушений, влияющих на ход голосования и результаты выборов не зафиксировано, добавили в комиссии.
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Политика, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" победила на выборах в Татарстане
"Единая Россия" победила на выборах в Татарстане после обработки 100% бюллетеней