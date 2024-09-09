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Эксперт прокомментировал итоги Единого дня голосования - РИА Новости, 09.09.2024
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16:28 09.09.2024 (обновлено: 16:31 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vybory-1971639208.html
Эксперт прокомментировал итоги Единого дня голосования
Эксперт прокомментировал итоги Единого дня голосования - РИА Новости, 09.09.2024
Эксперт прокомментировал итоги Единого дня голосования
Выборы в ЕДГ-2024 показали стабильность, открытость и адаптивность политической системы в России, заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:28
2024-09-09T16:31
политика
россия
абакан
анадырь
алексей чеснаков
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в ЕДГ-2024 показали стабильность, открытость и адаптивность политической системы в России, заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Мне кажется, очень важно зафиксировать следующие пять пунктов, что продемонстрировали эти выборы... Это абсолютно стабилизировавшаяся нормальность... Система демонстрирует, что она эффективно способна работать в условиях этой нормальности, и выборы еще раз это подтвердили... Система эффективна... Результаты в некоторых регионах на выборах в законодательные собрания... показали, что у нас есть набор партий, которые способны бороться и побеждать, и проходить в законодательные собрания регионов. В некоторых регионах шесть партий прошло, то есть одна партия плюс к парламентским - это тоже свидетельство эффективности и открытости системы. Следующий важный фактор это адаптивность. Система показала, что она способна, если не меняться, то по крайней мере реагировать на повестку", - сказал Чеснаков в ходе круглого стола ЭИСИ "Выборы 2024: основные итоги". Эксперт также выделил такой фактор, как сенситивность. Он отметил, что политическая система чувствительна к запросам избирателей, а игроки продемонстрировали, что чувствительны к разного рода повестке, реагируя на разного рода сигналы. Кроме того, по мнению Чеснакова, выборы в ЕДГ-2024 показали легитимность системы. По его мнению, есть ожидания перехода к таким этапам, как подготовка к федеральным выборам 2026 года и выборов в Госдуму. "Эти выборы 2024 года продемонстрировали, что все идет по плану", - подытожил эксперт. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, россия, абакан, анадырь, алексей чеснаков, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Алексей Чеснаков, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Эксперт прокомментировал итоги Единого дня голосования

Эксперт Чеснаков: выборы показали стабильность и адаптивность системы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах
Подсчет голосов на выборах - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в ЕДГ-2024 показали стабильность, открытость и адаптивность политической системы в России, заявил научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Мне кажется, очень важно зафиксировать следующие пять пунктов, что продемонстрировали эти выборы... Это абсолютно стабилизировавшаяся нормальность... Система демонстрирует, что она эффективно способна работать в условиях этой нормальности, и выборы еще раз это подтвердили... Система эффективна... Результаты в некоторых регионах на выборах в законодательные собрания... показали, что у нас есть набор партий, которые способны бороться и побеждать, и проходить в законодательные собрания регионов. В некоторых регионах шесть партий прошло, то есть одна партия плюс к парламентским - это тоже свидетельство эффективности и открытости системы. Следующий важный фактор это адаптивность. Система показала, что она способна, если не меняться, то по крайней мере реагировать на повестку", - сказал Чеснаков в ходе круглого стола ЭИСИ "Выборы 2024: основные итоги".
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
Эксперт также выделил такой фактор, как сенситивность. Он отметил, что политическая система чувствительна к запросам избирателей, а игроки продемонстрировали, что чувствительны к разного рода повестке, реагируя на разного рода сигналы. Кроме того, по мнению Чеснакова, выборы в ЕДГ-2024 показали легитимность системы.
По его мнению, есть ожидания перехода к таким этапам, как подготовка к федеральным выборам 2026 года и выборов в Госдуму.
"Эти выборы 2024 года продемонстрировали, что все идет по плану", - подытожил эксперт.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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ПолитикаРоссияАбаканАнадырьАлексей ЧеснаковГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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