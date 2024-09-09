С избирательных участков во время выборов удалили только двух наблюдателей
Памфилова: с избирательных участков во время выборов удалили двух наблюдателей
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. С избирательных участков по решению судов в ЕДГ-2024 удалены всего два наблюдателя , сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Всего с избирательных участков по решению судов были удалены из всего количества всего два наблюдателя, в двух субъектах Российской Федерации - в Республике Тыва и в Санкт-Петербурге", - сообщила Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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7 сентября, 16:34