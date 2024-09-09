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ЦИК готовился к большому числу провокаций на выборах, рассказала Памфилова - РИА Новости, 09.09.2024
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13:31 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vybory-1971592693.html
ЦИК готовился к большому числу провокаций на выборах, рассказала Памфилова
ЦИК готовился к большому числу провокаций на выборах, рассказала Памфилова - РИА Новости, 09.09.2024
ЦИК готовился к большому числу провокаций на выборах, рассказала Памфилова
ЦИК России готовился к возможным провокациям в ходе Единого дня голосования 2024, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:31
2024-09-09T13:31
политика
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элла памфилова
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЦИК России готовился к возможным провокациям в ходе Единого дня голосования 2024, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Мы ожидали, мы готовились (к возможным провокациям в ходе ЕДГ)... В таких условиях (санкций и опыта президентских выборов) мы готовились, что провокаций будет много", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
ЦИК готовился к большому числу провокаций на выборах, рассказала Памфилова

Памфилова: ЦИК готовился к большому числу провокаций на выборах в ЕДГ-2024

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по предварительным результатам выборов
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по предварительным результатам выборов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по предварительным результатам выборов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЦИК России готовился к возможным провокациям в ходе Единого дня голосования 2024, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Мы ожидали, мы готовились (к возможным провокациям в ходе ЕДГ)... В таких условиях (санкций и опыта президентских выборов) мы готовились, что провокаций будет много", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФВыборы в России — 2024
 
 
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