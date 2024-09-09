Францию ждут новые досрочные выборы, заявила Ле Пен
Марин Ле Пен: Францию ожидают новые досрочные выборы в законодательные органы
© AP Photo / Michel EulerЛидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Архивное фото
РИМ, 9 сен – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен заявила, что страну в следующем году ожидают новые досрочные выборы.
"Понятно, что такая ситуация не может продолжаться Это ясно всем, кроме Макрона. Очевидно, что через год нас ждут новые досрочные выборы в законодательные органы. В конце концов, и хорошо, потому что Франции нужно явное большинство. И мы можем добиться этого только с помощью нового пропорционального избирательного закона", - сказала она в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона
8 сентября, 08:40
Ле Пен подтвердила, что фракция правой партии "Национальное объединение" не будет немедленно выдвигать вотум недоверия новому премьеру Мишелю Барнье. По ее словам, первые публичные выступления Барнье создают впечатление, что он "хочет найти компромисс со всеми политическими силами".
"Посмотрим, будут ли также учтены пожелания этих избирателей, например, по Европе. Несмотря на свою приверженность европейскому строительству, в котором он сыграл значительную роль, Барнье не должен забывать результаты выборов. Потому что большинство французов выступают против нынешнего европейского устройства", - сказала Ле Пен.
На прошлой неделе cпустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, президент Эммануэль Макрон назначил 73-летнего Мишеля Барнье новым главой правительства.